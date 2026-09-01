AstraZeneca mit Doppel-Erfolg: Das steckt hinter dem nächsten Coup

AstraZeneca baut seine Onkologie-Sparte weiter aus. Der Pharmakonzern hat die bereits angekündigte Übernahme der weltweiten Rechte an dem Lungenkrebsmedikament Zegfrovy vom chinesischen Unternehmen Dizal Pharmaceutical abgeschlossen. Gleichzeitig erhielt eine Kombination des Blockbusters Enhertu in der Europäischen Union eine wichtige Zulassung für die Behandlung von Brustkrebs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für die weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte an Zegfrovy zahlt AstraZeneca zunächst 600 Millionen US-Dollar an Dizal. Weitere bis zu 900 Millionen US-Dollar können abhängig von Entwicklungs-, Zulassungs- und Verkaufszielen folgen. Zusätzlich erhält Dizal gestaffelte Lizenzgebühren auf die weltweiten Umsätze.

Zegfrovy ist in den USA und China bereits für Erwachsene mit fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs zugelassen, deren Tumor bestimmte Veränderungen im epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor aufweist. In den USA will AstraZeneca das Medikament im vierten Quartal 2026 auf den Markt bringen.

Noch wichtiger könnte die geplante Ausweitung auf die Erstlinienbehandlung werden. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde hat den entsprechenden Zulassungsantrag bereits angenommen. Grundlage sind positive Daten der Phase-III-Studie WU-KONG28, die 2026 auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology vorgestellt und im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden.

AstraZeneca betont zugleich, dass der Deal die Finanzprognose für 2026 nicht verändert.

Enhertu erreicht wichtigen Meilenstein

Auch bei seinem Brustkrebsmedikament Enhertu kann AstraZeneca einen Erfolg verbuchen. Die Europäische Kommission hat die Kombination mit Pertuzumab als Erstlinienbehandlung für Erwachsene mit nicht operierbarem oder metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs zugelassen. Enhertu entwickelt AstraZeneca gemeinsam mit Daiichi Sankyo.

Die Entscheidung basiert auf der Phase-III-Studie DESTINY-Breast09. Dabei senkte die Kombination das Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod um 44 Prozent gegenüber der bisherigen Standardtherapie. Das mediane progressionsfreie Überleben lag bei 40,7 Monaten, verglichen mit 26,9 Monaten unter der Vergleichstherapie.

"Die Kombination aus Trastuzumab Deruxtecan und Pertuzumab stellt einen bedeutenden therapeutischen Fortschritt dar", sagte Cristina Saura vom Vall d’Hebron University Hospital und Vall d’Hebron Institute of Oncology. Sie verwies darauf, dass das progressionsfreie Überleben erstmals mehr als drei Jahre erreichte.

Für die EU-Zulassung muss AstraZeneca zudem eine Meilensteinzahlung von 100 Millionen US-Dollar an Daiichi Sankyo leisten.

Mit den beiden Nachrichten stärkt AstraZeneca seine Position in der Onkologie weiter. Gleichzeitig zeigt der Konzern, dass er neben bestehenden Blockbustern auch gezielt in neue Therapieansätze und zusätzliche Indikationen investiert.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 137,6EUR auf Tradegate (01. September 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

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