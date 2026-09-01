Hugo Boss gefragt - Fraser will auf über 50 Prozent aufstocken

Das Jahreshoch der Hugo-Boss-Aktien hatte zwischenzeitlich bei 40,52 Euro gelegen und damit deutlich über dem Frasers-Übernahmeangebot von 38 Euro vom Juni./ag/stk

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 9,65 auf Tradegate (31. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +3,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -4,88 %/+28,53 % bedeutet.