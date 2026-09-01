AKTIE IM FOKUS
Hugo Boss gefragt - Fraser will auf über 50 Prozent aufstocken
- Hugo-Boss-Aktien steigen auf höchsten Stand seit Juni
- Frasers Group plant Übernahme von Hugo Boss
- Anteil soll von knapp 48 auf über 50 Prozent steigen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hugo Boss sind am Dienstag auf der Handelsplattform Tradegate über 39 Euro gestiegen. Damit lagen sie fast 2 Prozent über ihrem Xetra-Schluss vom Montag und auf dem höchsten Niveau seit Juni.
Mitte Juni hatte der Großaktionär Frasers Group angekündigt, die Metzinger übernehmen zu wollen. Bis dato kommen die Briten auf einen Anteil von knapp 48 Prozent. Konsequenterweise kündigten sie nun an, auf mehr als 50 Prozent aufstocken zu wollen.
Das Jahreshoch der Hugo-Boss-Aktien hatte zwischenzeitlich bei 40,52 Euro gelegen und damit deutlich über dem Frasers-Übernahmeangebot von 38 Euro vom Juni./ag/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 9,65 auf Tradegate (31. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +3,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -4,88 %/+28,53 % bedeutet.
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Die Antwort fand ich durchaus interessant: Wenn Hugo Boss eigene Aktien zurückkauft und anschließend einzieht, während Frasers keine seiner Aktien verkauft, könnte sich der prozentuale Anteil von Frasers automatisch erhöhen.
Nach Abschluss des Übernahmeangebots hält die Frasers Group rund 47,89 % an Hugo Boss.
Nehmen wir vereinfacht an, Hugo Boss kauft 7,5 % aller Aktien zurück und zieht diese ein, während Frasers keine Aktien abgibt. Dann wäre der rechnerische Anteil:
47,89 % ÷ (100 % − 7,5 %) ≈ 51,77 %
Frasers würde damit rechnerisch von 47,89 % auf etwa 51,8 % steigen und die absolute Mehrheit überschreiten.
Das finde ich besonders interessant: Der Aktienrückkauf könnte eine mögliche Übernahme also nicht unbedingt erschweren, sondern die Position von Frasers sogar weiter stärken
Ich vermute weiterhin, dass Frasers Group sowie der italienische Großaktionär, aber auch die erwähnten Banken Optionen geschrieben haben sodass sich die Aktienpositionen z.T. wechselseitig aufheben.
Dennoch ist die schiere Größe der Finanzinstrumente nach meiner Einschätzung erstaunlich!
Lass da 10% andienen an Aktienzahl.....dann haben sie den ersten Stich schon als Geschenk erhalten.......