CEO hält einen Vortrag auf dem "Hydrogen State of Industry Forum"

"Wasserstoff nach dem Hype: Was ist real, was hat sich geändert und wie geht es weiter?"

München (IRW-Press/01.09.2026) - Der CEO von Path2 Hydrogen hält einen Vortrag auf dem "Hydrogen State of Industry Forum"

Josh McMorrow nimmt an der Podiumsdiskussion teil

Berlin, und Titusville, Florida, USA (1. September 2026) – GenH2, ein führender Anbieter von Wasserstoff-Infrastrukturlösungen und Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), gibt bekannt, dass Josh McMorrow, CEO von Path2 Hydrogen und Executive Chairman bei GenH2, auf dem virtuellen "Hydrogen State of Industry"-Forum sprechen wird. Die von Darcy Partners durchgeführte Veranstaltung findet heute, am 1. September 2026, von 11:00 bis 12:00 Uhr EST auf Zoom statt.

McMorrow wird an der Podiumsdiskussion "Hydrogen After the Hype: What's Real, What's Changed, and What's Next" teilnehmen, an der Experten aus den wichtigsten Bereichen der Wertschöpfungskette teilnehmen, darunter Produktion, Midstream-Infrastruktur und Abnahme. McMorrow wird seine Sichtweise darüber darlegen, wie sich die Wasserstoffwirtschaft entwickelt und welchen Weg die Branche einschlagen muss, um tatsächlich mit fossilen Brennstoffen konkurrieren zu können.

"Wasserstoffunternehmen, die kostengünstigen, kohlenstoffarmen Wasserstoff produzieren können, der anschließend verlustfrei verflüssigt, gespeichert und transportiert werden kann, werden sich durchsetzen", sagte McMorrow. "Ich freue mich darauf, darüber zu berichten, welche Entwicklungen wir entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette beobachten und wie Wasserstoff mit fossilen Brennstoffen konkurrieren und sich gegen diese durchsetzen kann."

Die "Controlled Storage"-Technologie von GenH2 wurde auf der Grundlage von Proof-of-Concept-Forschungsarbeiten der NASA entwickelt und kann Wasserstoffverluste bei der Lagerung und dem Transport von flüssigem Wasserstoff verhindern. Das kryogen gekühlte Lagersystem hält flüssigen Wasserstoff in einem unterkühlten Zustand, wodurch das Ablassen von Gas vermieden und das Verdampfen verhindert wird. Ohne die bahnbrechende "Controlled Storage"-Technologie von GenH2 entstehen den Anwendern heute Verluste von 30 % bis 50 % des gelieferten flüssigen Wasserstoffs. Solche Verluste verhindern, dass Wasserstoff kostenseitig effektiv konkurrieren kann. Die Beseitigung dieser Verluste erschließt die Wirtschaftlichkeit von flüssigem Wasserstoff.