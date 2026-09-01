🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilomaxcap AktievorwärtsNachrichten zu Philomaxcap
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEO hält einen Vortrag auf dem "Hydrogen State of Industry Forum"

    CEO hält einen Vortrag auf dem Hydrogen State of Industry Forum
    Foto: adobe.stock.com

    München (IRW-Press/01.09.2026) - Der CEO von Path2 Hydrogen hält einen Vortrag auf dem "Hydrogen State of Industry Forum"

    "Wasserstoff nach dem Hype: Was ist real, was hat sich geändert und wie geht es weiter?"

    Josh McMorrow nimmt an der Podiumsdiskussion teil

    Berlin, und Titusville, Florida, USA (1. September 2026) – GenH2, ein führender Anbieter von Wasserstoff-Infrastrukturlösungen und Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), gibt bekannt, dass Josh McMorrow, CEO von Path2 Hydrogen und Executive Chairman bei GenH2, auf dem virtuellen "Hydrogen State of Industry"-Forum sprechen wird. Die von Darcy Partners durchgeführte Veranstaltung findet heute, am 1. September 2026, von 11:00 bis 12:00 Uhr EST auf Zoom statt.

    McMorrow wird an der Podiumsdiskussion "Hydrogen After the Hype: What's Real, What's Changed, and What's Next" teilnehmen, an der Experten aus den wichtigsten Bereichen der Wertschöpfungskette teilnehmen, darunter Produktion, Midstream-Infrastruktur und Abnahme. McMorrow wird seine Sichtweise darüber darlegen, wie sich die Wasserstoffwirtschaft entwickelt und welchen Weg die Branche einschlagen muss, um tatsächlich mit fossilen Brennstoffen konkurrieren zu können.

    "Wasserstoffunternehmen, die kostengünstigen, kohlenstoffarmen Wasserstoff produzieren können, der anschließend verlustfrei verflüssigt, gespeichert und transportiert werden kann, werden sich durchsetzen", sagte McMorrow. "Ich freue mich darauf, darüber zu berichten, welche Entwicklungen wir entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette beobachten und wie Wasserstoff mit fossilen Brennstoffen konkurrieren und sich gegen diese durchsetzen kann."

    Die "Controlled Storage"-Technologie von GenH2 wurde auf der Grundlage von Proof-of-Concept-Forschungsarbeiten der NASA entwickelt und kann Wasserstoffverluste bei der Lagerung und dem Transport von flüssigem Wasserstoff verhindern. Das kryogen gekühlte Lagersystem hält flüssigen Wasserstoff in einem unterkühlten Zustand, wodurch das Ablassen von Gas vermieden und das Verdampfen verhindert wird. Ohne die bahnbrechende "Controlled Storage"-Technologie von GenH2 entstehen den Anwendern heute Verluste von 30 % bis 50 % des gelieferten flüssigen Wasserstoffs. Solche Verluste verhindern, dass Wasserstoff kostenseitig effektiv konkurrieren kann. Die Beseitigung dieser Verluste erschließt die Wirtschaftlichkeit von flüssigem Wasserstoff.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CEO hält einen Vortrag auf dem "Hydrogen State of Industry Forum" Der CEO von Path2 Hydrogen hält einen Vortrag auf dem "Hydrogen State of Industry Forum" "Wasserstoff nach dem Hype: Was ist real, was hat sich geändert und wie geht es weiter?" Josh McMorrow nimmt an der Podiumsdiskussion …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     