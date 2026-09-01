Kritischer Rohstoff Titan
McLaren Minerals - Rekord-Bohrungen übertreffen Erwartungen!
McLaren Minerals liefert stärkste Bohrergebnisse 2026 vom Titanprojekt McLaren: 5,44 % HM ab Oberfläche, breite Intervalle und 529 Mio.Tonnen Ressource rücken Update und Machbarkeitsstudie in den Fokus.
McLaren Minerals (ASX: MML / WKN A40XP1) legt für sein zu 100 Prozent kontrolliertes Titanprojekt McLaren in Western Australia die bislang stärkste Ergebnischarge des Bohrprogramms 2026 vor - und das soll etwas heißen. Die neuesten Analysen von 74 Bohrlöchern liefern einen längengewichteten Durchschnittsgehalt von 5,44 Prozent Schwermineralen (HM) – und das durchgehend ab Oberfläche. Damit übertrifft die aktuelle Tranche die bereits sehr starken, vorherigen Werte (4,96 % HM) noch einmal deutlich und liefert wertvolle Daten für das anstehende Ressourcen-Update sowie die geplante Machbarkeitsstudie.
Breite Mineralisierung und Spitzenwerte ab Oberfläche
Die gemeldeten 1.199 Bohrmeter überzeugen nicht nur durch höhere Gehalte, sondern auch durch beachtliche Mächtigkeiten: Die beprobten Abschnitte weisen eine durchschnittliche Tiefe von 16,2 Metern auf und beginnen ausnahmslos an der Oberfläche. Über 60 Prozent der aktuellen Bohrlöcher erreichten Gehalte von mindestens 5 Prozent HM. Laut Unternehmensführung deutet die Verteilung der Ergebnisse darauf hin, dass sich das Gehaltsprofil im südlichen Teil der Lagerstätte weiter verstärkt.
Einige herausragende Bohrlöcher der aktuellen Charge im Überblick:
- MAC470: 21 Meter mit 7,61 % HM ab Oberfläche (inklusive eines Spitzenwerts von 14,31 % HM).
- MAC435: 18 Meter mit 8,06 % HM ab Oberfläche (inklusive 11,61 % HM auf 1 Meter).
- MAC452: 18 Meter mit 7,55 % HM ab Oberfläche (inklusive 11,59 % HM auf 1 Meter).
- MAC434 (Einzelmeter-Spitzenergebnis): Bis zu 16,43 % HM in 8 bis 9 Metern Tiefe.
Da die Durchschnittswerte ohne künstlichen Cut-off über die gesamten Intervalle berechnet wurden, spiegeln sie das tatsächliche Potenzial des Gesteins unverfälscht wider, so das Unternehmen.
Lage der neu gemeldeten Bohrlöcher; Quelle: McLaren Minerals
Katalysator für Ressourcen-Update und Machbarkeitsstudie
Insgesamt liegen nun Analyseergebnisse für rund 58 Prozent des 11.568 Meter umfassenden Bohrprogramms 2026 vor. Das primäre Ziel der Arbeiten besteht darin, das Vertrauen in die bestehende Ressourcenbasis von 529 Millionen Tonnen weiter zu stärken, Möglichkeiten für eine Ressourcenerweiterung aufzuzeigen und die Grundlagen für eine spätere Erzreservenschätzung (Ore Reserve) sowie eine bankfähige Machbarkeitsstudie (Bankable Feasibility Study) zu schaffen.
Managing Director Simon Finnis bezeichnete die aktuellen Resultate als den bislang stärksten Datensatz der Saison. Parallel zu den Bohrungen laufen metallurgische Tests und technische Studien auf Hochtouren. Das im Eucla-Becken gelegene Projekt verfügt durch seine Ausrichtung auf Titan auch über geopolitischer Relevanz: Als Metall gilt Titan als kritischer Rohstoff und verzeichnet u.a. eine hohe Nachfrage in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie sowie bei Hochtechnologien der Energiewende.
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