162,52 Prozent p.a.!

Die unternehmerische Entwicklung von Alphabet im Vergleich zum Vorjahresquartal ist beeindruckend. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzanstieg von 24 Prozent auf Konzernebene. Die Google-Suche trug mit einem Umsatzwachstum von 17 Prozent ebenfalls zum Ergebnis bei, wenn auch in geringerem Maße. Besonders bemerkenswert ist das Umsatzplus bei Google Cloud, das um 82 Prozent zulegte. Dabei wird der Cloud-Umsatz inzwischen maßgeblich durch KI-Infrastruktur und KI-Anwendungen getragen. Der KI-Modus in der Google-Suche erreicht bereits mehr als eine Milliarde monatlicher Nutzer, und die KI-Funktionen führen zu einer Steigerung der Suchanfragen. Dies widerlegt derzeit die Befürchtung, dass ChatGPT und ähnliche Angebote das klassische Suchgeschäft von Google nachhaltig beeinträchtigen könnten.

Alphabet hat sich global eine herausragende Marktposition in der Internetökonomie erarbeitet. Dennoch geht die Konsensschätzung des Gewinns je Aktie in der Periode 2026 bis 2027 von einem Rückgang im Ausmaß von rund 28 Prozent aus, was auf sinkende Margen zurückzuführen ist. Auch dem erwarteten KGV 2026 mit 16,67 liegt ein 90-prozentiges Ansteigen des geschätzten Gewinns auf Jahressicht zugrunde. Dieser Ausreißer nach oben ist in den Planungen für die Jahre danach nur schwer zu toppen. Charttechnisch tendiert das Papier seit Mitte Mai 2026 eher seitwärts in einer Range zwischen 404,47 USD und 309,97 USD, nachdem die Marktteilnehmer die hohen Investitionen der Hyperscaler in Rechenzentren zunehmend kritisch hinterfragen. In dieser Periode wurde der 200-Tage-Durchschnitt einmal getestet, aber nie nachhaltig unterschritten, was auf eine Bodenbildung hindeutet. Das Level 404,47 USD vom 18. Mai 2026 entspricht auch dem Allzeithoch der Aktie von Alphabet. Nachdem der Kurs aktuell in Richtung 200-Tage-Durchschnitt bei 324,42 tendiert, steht der Aktienkurs vor einer technisch wichtigen Hürde. Ein Tagesschluss über der Marke bei 350,15 USD würde das Chartbild deutlich verbessern. In weiterer Folge wäre die Marke bei 374,77 USD im Visier der Bullen. Wird die Zone zwischen 309,97 USD und dem 200-Tage-Durchschnitt gehalten, würde die aktuelle Bewegung eher als Konsolidierung vor einem erneuten Anlauf nach oben zu interpretieren sein.

Alphabet, Inc. Class C (Tageschart in USD) Tendenz:

Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Alphabet Inc. (FE53QK), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 16.10.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 300,00 USD auf der Unterseite und 500,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 31. August 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,30 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 162,52 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 309,97 USD fällt oder über den Widerstand bei 485,20 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Alphabet Inc. (Stand: 31.08.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE53QK Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,20 / 8,30 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 300,00 USD Basiswert: Alphabet, Inc. Class C obere KO-Schwelle: 500,00 USD akt. Kurs Basiswert: 334,77 USD Laufzeit: 16.10.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 162,52 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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