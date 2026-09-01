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    Diese Wette kann böse enden

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    DroneShield ist die meistgeshortete Aktie an Australiens Börse

    Die Leerverkäufer wetten massiv gegen DroneShield. Gleichzeitig sieht Canaccord rund 50 Prozent Kurspotenzial. Wer hier falschliegt, könnte brutal erwischt werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • DroneShield ist meistgeshortete Aktie der ASX
    • Umsatz wächst stark doch hohe Verluste belasten das Ergebnis
    • Canaccord sieht 50 Prozent Kurspotenzial trotz Shortdruck
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    Diese Wette kann böse enden - DroneShield ist die meistgeshortete Aktie an Australiens Börse
    Foto: Remko de Waal - ANP

    DroneShield ist inzwischen die meistgeshortete Aktie an der australischen Börse. Nach Daten der Finanzaufsicht ASIC waren zum 25. August 14,35 Prozent des gesamten Aktienregisters leerverkauft – mehr als bei jedem anderen ASX-Titel. Die Wette gegen den Anti-Drohnen-Spezialisten trifft dabei auf starkes Wachstum: Im ersten Halbjahr sprang der Umsatz um 74 Prozent auf 125,8 Millionen australische Dollar (rund 78 Millionen Euro). Gleichzeitig schrieb DroneShield jedoch einen Nettoverlust von 32,2 Millionen australischen Dollar, nachdem im Vorjahr noch 2,1 Millionen Gewinn angefallen waren.

    Genau dieser Gegensatz macht die Aktie derzeit so explosiv. Die Shortseller setzen offenbar darauf, dass die hohen Erwartungen an das Geschäft mit Drohnenabwehr nicht schnell genug in Gewinne übersetzt werden. Auch das EBITDA lag mit minus 12,4 Millionen australischen Dollar im roten Bereich. Immerhin verfügt DroneShield noch über Barreserven von rund 180 Millionen australischen Dollar.

    Der Kurs hat den Skeptikern zuletzt Argumente geliefert. Die Aktie notierte im jüngsten australischen Handel bei rund 1,76 australischen Dollar. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund 43 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch ist der Titel sogar weit entfernt. Gleichzeitig zeigt eine annualisierte 30-Tage-Volatilität von 87 Prozent, wie heftig die Aktie inzwischen ausschlagen kann.

    Doch ausgerechnet in diese massive Short-Wette hinein kommt ein deutlich bullisheres Signal von Canaccord Genuity. Die Analysten bestätigten am 27. August ihre Kaufempfehlung und ein Kursziel von 2,60 australischen Dollar. Vom jüngsten Kurs aus entspräche das einem Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent. Der breitere Analystenkonsens ist mit einem durchschnittlichen Kursziel von 1,42 australischen Dollar und einer Einstufung nahe "Halten" allerdings wesentlich vorsichtiger.

    Damit stehen sich bei DroneShield zwei Lager nahezu frontal gegenüber: Auf der einen Seite wetten so viele Anleger wie bei keiner anderen ASX-Aktie auf fallende Kurse. Auf der anderen Seite wächst der Umsatz kräftig und Canaccord sieht erhebliches Kurspotenzial. Genau diese Konstellation kann Bewegungen zusätzlich verschärfen. Steigen die Kurse deutlich, könnten Shortseller gezwungen sein, Aktien zurückzukaufen – ein möglicher Short Squeeze. Bleiben die Verluste dagegen hoch und enttäuscht das operative Geschäft, dürfte die hohe Shortquote ihre Berechtigung bekommen. Entscheidend wird deshalb auch die nächste ASIC-Veröffentlichung: Sie zeigt, ob die Wetten gegen DroneShield weiter wachsen oder erste Shortseller den Rückzug antreten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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