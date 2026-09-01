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    Inturai Ventures schließt den Erwerb von DomeCommand ab

    Inturai Ventures schließt den Erwerb von DomeCommand ab
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Highlights

     

    • Das Unternehmen schloss den bereits angekündigten Erwerb des geistigen Eigentums von DomeCommand – domecommand.ai, einer KI-gesteuerten Führungs- und Kontrollplattform (C2) für autonome Drohnenschwärme – gemäß den Bedingungen eines verbindlichen Kaufvertrags über Vermögenswerte ab.

     

    VANCOUVER, BC, 1. September 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI) (OTC: URAIF) (FWB: 3QG0) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Nachgang zu seinen Pressemitteilungen vom 6. Juli 2026 und 19. August 2026 den Erwerb (der „Erwerb“) des geistigen Eigentums hinter DomeCommand, einer KI-gesteuerten Führungs- und Kontrollplattform für autonome Drohnenschwärme, sowie einer unbefristeten, lizenzgebührenfreien, weltweiten Lizenz für die dieser zugrundeliegenden Software Distri (die „erworbenen Vermögenswerte“) gemäß den Bestimmungen eines verbindlichen Kaufvertrags über Vermögenswerte (der „Kaufvertrag über Vermögenswerte“) abgeschlossen hat.

     

    Im Rahmen des Erwerbs beläuft sich die für die erworbenen Vermögenswerte zu zahlende Gesamtgegenleistung auf bis zu 6.025.000 C$, bestehend aus einer Vorabzahlung in Höhe von 25.000 C$ und der Ausgabe von bis zu 30.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Gegenleistungsaktien“) zu einem angenommenen Preis von 0,20 C$ pro Gegenleistungsaktie. Gemäß dem Kaufvertrag über Vermögenswerte gab das Unternehmen 10.000.000 Gegenleistungsaktien (die „anfänglichen Gegenleistungsaktien“) aus, wobei die anfänglichen Gegenleistungsaktien Vesting-Beschränkungen unterliegen, sodass 5.000.000 anfängliche Gegenleistungsaktien an dem Tag, der 12 Monate nach der Ausgabe eintritt, und die übrigen 5.000.000 anfänglichen Gegenleistungsaktien an dem Tag, der 24 Monate nach der Ausgabe eintritt, unverfallbar und freigegeben werden. Die verbleibenden 20.000.000 Gegenleistungsaktien sind bei Erreichen der folgenden Leistungskennzahlen auszugeben: (A) 10.000.000 Gegenleistungsaktien sind auszugeben, entweder wenn (i) die erworbenen Vermögenswerte einen kumulierten Umsatz von 1.000.000 $ erzielen oder (ii) die Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange zu einem Kurs von 0,40 $ oder mehr gehandelt werden; und B) 10.000.000 Gegenleistungsaktien sind auszugeben, entweder wenn (i) die erworbenen Vermögenswerte einen kumulierten Umsatz von 3.000.000 $ erzielen oder (ii) die Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange zu einem Kurs von 0,60 $ oder mehr gehandelt werden (zusammen die „leistungsabhängigen Gegenleistungsaktien“).

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