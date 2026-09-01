Global Power Solutions informiert über mögliche Wiederaufnahme des Krankenhausprojekts in Peru

Vancouver, British Columbia – 1. September 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich der möglichen Wiederaufnahme eines zuvor angekündigten Krankenhausentwicklungsprojekts in Peru bereitzustellen, an dem EsSalud, Perus Sozialkrankenversicherungsträger, beteiligt ist.

Der Vorgänger des Unternehmens, Minaean SP Construction Corp., hatte zuvor mit EsSalud eine Absichtserklärung („MOU“, Memorandum of Understanding) im Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung und dem Bau eines Krankenhauses mit 224 Betten in Chiclayo in der Provinz Lambayeque (Peru) unterzeichnet.

Das Projekt wurde während der Phase des politischen und administrativen Wandels in Peru nicht weiter vorangetrieben, und die vorherige MOU ist inzwischen ausgelaufen.

Vertreter der derzeitigen EsSalud-Verwaltung haben kürzlich Interesse daran bekundet, die Gespräche über das geplante Krankenhausprojekt wieder aufzunehmen und möglicherweise eine neue MOU mit Global Power auszuhandeln.

Das Unternehmen erwartet, von EsSalud eine formelle Mitteilung zu den möglichen nächsten Schritten zu erhalten. Sollten die Gespräche fortgesetzt werden, wäre eine neue MOU erforderlich, bevor die Parteien mit der weiteren Entwicklung des Projekts fortfahren könnten.

Pete Medved, President und Chief Executive Officer von Global Power Solutions Corp., kommentierte:

„Wir sind durch das erneuerte Interesse an diesem Projekt ermutigt. Die ursprüngliche Krankenhausinitiative stellte für das Unternehmen eine bedeutende Infrastrukturmöglichkeit dar, und wir begrüßen die Gelegenheit, wieder mit EsSalud in Kontakt zu treten und zu prüfen, ob ein neuer Rahmen geschaffen werden kann, um das Projekt voranzubringen.

Unser unmittelbarer Fokus wird darauf liegen, die Projektanforderungen von EsSalud bestätigen zu lassen, den Kontakt zu unseren kanadischen Partnern wieder aufzunehmen und eine geeignete Struktur für eine mögliche kanadische Beteiligung zu prüfen.“

Potenzielles kanadisches Konsortium und Projektstruktur

Der vorherige Projektrahmen sah die Bildung eines kanadischen Konsortiums sowie eine mögliche Beteiligung der Canadian Commercial Corporation („CCC“) in Verbindung mit einer potenziellen Exportkreditfinanzierung vor.