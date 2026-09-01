Nano One ernennt Aleem Ladak zum Director of Corporate Development

- Zu den Hauptaufgaben von Herrn Ladak wird es gehören, die kommerziellen und strategischen Ziele des Unternehmens im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens voranzutreiben

- Herr Ladak verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbauingenieurwesen, Unternehmensentwicklung und Batteriematerialstrategie

- Herr Ladak hatte zuvor Führungspositionen bei Tesla inne und war leitender Angestellter bei PowerCo Canada - einem Unternehmen der Volkswagen-Gruppe

Vancouver (Kanada), den 1. September 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, hat Aleem Ladak, P.Eng. (zugelassener Ingenieur), mit Wirkung zum 5. August 2026 zum Director of Corporate Development ernannt, um die kommerziellen und strategischen Ziele des Unternehmens voranzutreiben.

Herr Ladak ist eine Führungskraft im Bereich kritischer Rohstoffe und Batteriematerialien mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in Bergbauingenieurwesen, Unternehmensentwicklung und Batteriematerialstrategie.

Zuvor leitete er bei Tesla das Team für Unternehmensentwicklung und Strategie im Bereich Batteriematerialien sowie das Team für die politischen Belange im Bereich kritischer Rohstoffe. Darüber hinaus war er bei PowerCo Canada, einer Tochtergesellschaft der PowerCo SE, für den Aufbau des Teams zur Industrialisierung der Lieferkette für Batteriematerialien verantwortlich.

Zu Beginn seiner Karriere war Herr Ladak in den Bereichen Bergbauingenieurwesen, Aktienanalyse und Strategieberatung tätig und spielte eine Schlüsselrolle bei der Due-Diligence-Prüfung im Rahmen der Übernahme von VionX Energy durch Largo Resources - wodurch ein vertikal integriertes Unternehmen vom Bergbau bis zur Batteriezelle für vanadiumbasierte Batterie-Energiespeichersysteme entstand.

„Wir freuen uns, Aleem im Team von Nano One willkommen zu heißen“, sagte Carlo Valente, CFO von Nano One Materials. „Durch seine Erfahrung bei der Entwicklung von Strategien für Batteriematerialien und bei der Umsetzung von Industrialisierungsprogrammen für Zulieferer bei zwei der weltweit anspruchsvollsten Zellhersteller verfügt er über ein Verständnis aus erster Hand dafür, was eine qualifizierte, regional stabile Kathodenversorgung erfordert. Während wir unsere DevCo-Möglichkeiten und unsere Wachstumsstrategie „Design One Build Many“ vorantreiben, wird Aleems Fachwissen im Bereich Unternehmensentwicklung unsere Fähigkeit stärken, diese Chancen in Verträge umzusetzen.“