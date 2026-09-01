First Hydrogen schließt Vereinbarung über mobile KI-gestützte Robotik-Bodendrohnenplattform ab

VANCOUVER, B.C., 1. September 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat die weltweiten Exklusivrechte erworben, um die Entwicklung des unbemannten Bodenfahrzeugs („UGV“) bis zur Kommerzialisierung voranzutreiben, was auch die Entwicklung eines marktfähigen Designs und einer definierten Anwendung für die Technologie innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren („Entwicklungsmeilenstein“) umfasst. Nach erfolgreichem Abschluss des Entwicklungsmeilensteins erhält First Hydrogen für die verbleibende Laufzeit des UGV-Patents die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung, Kommerzialisierung und Verwertung des UGV, vorbehaltlich einer Lizenzgebühr von 1 % auf den Bruttoumsatz von Produkten, in denen das UGV-Patent zur Anwendung kommt. First Hydrogen trägt alle Entwicklungskosten und ist zu 100 % Eigentümer der geistigen Eigentumsrechte, Erfindungen, Entwicklungen, Verbesserungen, Produkte, Software, Designs, Daten, des Know-hows und aller sonstigen Arbeitsergebnisse, die im Zusammenhang mit dem UGV geschaffen, konzipiert oder entwickelt werden. Unter Bezugnahme auf die Pressemitteilung vom 26. März 2026 ist anzumerken, dass die Vereinbarung mit Exodus Actuation Solutions Inc. („Exodus“) über das patentierte mobile Robotik-UGV unabhängig von der bestehenden verbindlichen Absichtserklärung mit Exodus über fortschrittliche Antriebs-, Getriebe-, Motor- und Robotertechnologien ist. Das Unternehmen rechnet damit, die endgültige Vereinbarung mit Exodus in Kürze abzuschließen.

Das UGV-Fahrwerk des Unternehmens soll über eine modulare Ladeplattform verfügen, die vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet und deren Module einfach ausgetauscht werden können. Zudem soll es amphibische Fähigkeiten aufweisen. Die Funktionen sind für die Unterstützung von Militäreinsätzen ausgelegt, beispielsweise als Start- und Betankungsplattform für Drohnen, Transport, Ausrüstung, Sicherheit, Werkzeug, Notfallausrüstung oder andere schwere Gegenstände. Das System soll als mobiler robotergestützter Drohnenassistent fungieren, der in einem breiten Spektrum logistischer Aufgaben eingesetzt werden kann, etwa im Campus- und Anlagenbetrieb, bei Sicherheitsaufgaben, auf Baustellen, bei Last-Mile-Lieferungen sowie in Notfallsituationen.