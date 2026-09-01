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    Aktie auf Erholungskurs

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    Infineon: Ist das schon die Trendwende?

    Die Anteile des Halbleiterspezialisten Infineon setzen sich am Dienstag an die DAX-Spitze und setzen ihre Erholung fort. Ist das schon die erhoffte Trendwende?

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon setzt Erholung fort, Trendwende bleibt offen
    • Doppelboden und RSI-Signale stützen die Erholung
    • Widerstände bei 60 bis 63 Euro müssen fallen
    • Report: KI braucht Strom
    Aktie auf Erholungskurs - Infineon: Ist das schon die Trendwende?
    Foto: Robert Michael/dpa

    Infineon startet Erholungsversuch, aber reicht das schon?

    Anlegerinnen und Anleger von Infineon befinden sich nach dem bisherigen Jahresverlauf in einem Dilemma. Einerseits besteht angesichts eines Plus von 53 Prozent seit dem Jahresauftakt Grund zur Freude, andererseits hat die Aktie in den vergangenen Monaten gegenüber ihren Rekordnotierungen fast 40 Prozent an Wert eingebüßt. Vor allem spät zugestiegene Investoren sitzen auf Verlusten.

    Gleichzeitig ist die Erholung der Anteile in den zurückliegenden Wochen deutlich schleppender verlaufen als bei anderen Halbleiterwerten. Hat sich Infineon gegenüber seinen Verlaufstiefs um rund 7 Prozent erholt, stehen im Branchenindex Philadelphia Semiconductor Zugewinne im zweistelligen Prozentbereich zu Buche – nicht zuletzt auch aufgrund der Blockbuster-Zahlen von Nvidia.

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    Positives Vorzeichen trotz schwachem Gesamtmarktumfeld

    Nach einem schwachen Wochenauftakt konnte sich Infineon trotz eines schwachen, vom anhaltenden Abverkauf am Anleihenmarkt verunsicherten Gesamtmarktumfeld zumindest zeitweise gemeinsam mit dem Spezialchemie- und Pharmaspezialisten Merck an die Spitze des deutschen Leitindex DAX. Damit zeichnet sich eine Erholungsbewegung ab. Doch hat die schon das Zeug zur Trendwende?

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    Das Schlimmste dürfte vorerst vorüber sein

    Nachdem Infineon 2024 und 2025 überwiegend seitwärts handelte und vor allem von einer schwachen Industrie- und Automobilkonjunktur ausgebremst wurde, "entdeckten" Anlegerinnen und Anleger den Halbleiterkonzern Anfang diesen Jahres als KI-Profiteuer – der rasante Ausbau von Rechenzentren hat zu einer sprunghaften Nachfrage nach Halbleiterlösungen für Energie- und Temperaturmanagementsysteme gesorgt. Hier ist Infineon gut aufgestellt.

    Gemeinsam mit der gesamten Branche ging es, vom Iran-Krieg nur kurzzeitig unterbrochen, bis Ende Juni steil bergauf, ehe die Aktie durch technisch überkaufte Zustände und bearishe Divergenzen im Relative-Stärke-Index (RSI) in die Knie gezwungen wurde und anschließend stark korrigierte.

    Erholung zeichnet sich ab, aber frühes Stadium

    Zwar wurde ein erster Erholungsversuch Anfang August verkauft, doch das Kursgeschehen scheint sich langsam zu beruhigen. Einerseits konnte der steile Abwärtstrendkanal inzwischen verlassen werden, andererseits ist es im Bereich von 54 Euro zu einem Doppelboden gekommen.

    Der wird unterstützt durch bullishe Divergenzen im RSI sowie im Trendstärkeindikator MACD, der sich außerdem über seine Signallinie schieben konnte. Das zeigt zwar noch immer einen Abwärtstrend an, aber einen der an Schwung verliert. Nach starken Abwärtsbewegungen genügen solche Crossings außerdem häufig bereits für eine Erholung – so zuletzt auch im März.

    Damit könnten die Erholungsgewinne vom Dienstagvormittag tatsächlich ausreichen, um zumindest eine etwas dauerhaftere Gegenbewegung als die letzte einzuleiten. Für eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends, der erst mit Kursen unterhalb der 200-Tage-Linie sowie des Unterstützungsbereichs zwischen 40 und 42 Euro in Gefahr wäre, muss aber der Widerstand zwischen 60 und 63 Euro geknackt, sowie die 50-Tage-Linie zurückerobert werden.

    Fazit: Einstiegschance, aber nur antizyklisch und mit Fragezeichen

    Die Infineon-Aktie zeigte am Dienstagvormittag einen Erholungsversuch, sie landete in einem schwachen Gesamtmarktumfeld zeitweise auf einem Spitzenplatz im Leitindex DAX. In der Folge setzten zwar neue Gewinnmitnahmen ein, doch die charttechnische Ausgangslage beginnt sich langsam aufzuhellen. Neben einem kurzfristigen Doppelboden verfügt Infineon auch über erste bullishe Divergenzen. Ein Einstieg vor dem Überwinden wichtiger Widerstände ist aber klar als antizyklisch zu bewerten und nur für erfahrene Traderinnen und Trader geeignet.

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für 2026 ein KGVe von 44,2 sowie von 23,4 für 2027 zu Buche. Dem steht ein 5-Jahres-Mittel von 28,8 gegenüber sowie ein Gewinnvielfaches von 23,8 für Branchenführer und KI-Überflieger Nvidia, der gleichzeitig wachstumsstärker ist. Damit bietet Infineon fundamental zwar durchaus Aufwärtschancen, innerhalb der Halbleiterbranche dürfte es aber schlicht Anteile mit attraktiverem Chance-Risiko-Verhältnis geben.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


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