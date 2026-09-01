Sicherheit online & offline: SG Global-Security-Index-Tracker

Die Sicherheitsbranche steht unter digitalem Dauerfeuer: Ein Cyberangriff auf Boston Scientific störte zuletzt weltweit Systeme für Bestellungen und Versand; zuvor waren bereits Medizintechnikkonzerne wie Stryker, Abbott und Medtronic betroffen. Gleichzeitig wächst der Konsolidierungsdruck: Nach der 25 Mrd. US-Dollar schweren Übernahme von CyberArk soll Palo Alto Networks auch Gespräche mit Okta und Datadog geführt haben. KI verschärft die Bedrohungslage, weil automatisierte Angriffe schneller, komplexer und skalierbarer werden. Unternehmen, Behörden und Haushalte dürften deshalb dauerhaft mehr in digitale und physische Sicherheit investieren. Dafür sorgen auch EU-Richtlinien, die Unternehmen zu kontinuierlichen Investitionen in Cybersicherheitsprodukte – und -services drängen. Von der steigenden Nachfrage könnten Unternehmen profitieren, die von der SG über das Global-Security-Index-Zertifikat mit der ISIN DE000SV4C6D7 investierbar sind.

Der SGI Global Security Index CNTR bündelt Unternehmen, die mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes oder Nettoertrags mit physischer oder technologischer Sicherheit erzielen. Das Spektrum reicht vom Schutz vor Feuer, Einbruch und Diebstahl bis zur Absicherung von Dateien, Netzwerken, Cloud-Diensten und Rechenzentren. Ausgewählt werden die Titel anhand ihrer streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung, wobei eine regionale und sektorale Streuung angestrebt wird. Der Index umfasst mindestens 20 und höchstens 50 Unternehmen, wird halbjährlich im Juni und Dezember überprüft und neu gewichtet, wobei der Anteil eines Titels auf 10 Prozent begrenzt wird.

Derzeit umfasst der Index 29 Unternehmen. Die 10 größten Positionen sind Cloudflare, Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet, Axon Enterprise, Assa Abloy, Okta, Zscaler, Akamai Technologies und Secom – sie stehen für rund 75 Prozent des Indexgewichts. Damit prägen vor allem US-amerikanische Cybersicherheitsanbieter das Portfolio (US-Dollar-Anteil 80 Prozent), ergänzt um Spezialisten für physische Sicherheit aus Schweden und Japan. Der vom Zertifikat abgebildete Customized-Net-Total-Return-Index reinvestiert etwaige Netto-Dividenden (customized, da US-Dividenden nur zu 55 Prozent). Die Managementgebühr beträgt 0,8 Prozent p.a.; die Geld-Brief-Spanne beläuft sich auf 0,5 Prozent. Seit Auflegung im April 2023 hat der Index 140 Prozent zugelegt. Die Indexzusammensetzung kann auf sgi.sgmarkets.com unter dem Bloomberg-Kürzel SGIXGSDE nachvollzogen werden.

ZertifikateReport-Fazit: Der Index deckt zentrale Bereiche der globalen Sicherheitswirtschaft ab – von Cloud- und Netzwerkschutz über digitale Identitäten bis zu Zugangskontrolle, Überwachung und Gefahrenabwehr. Das Zertifikat ermöglicht Anlegern eine systematische und diversifizierte, mittel- bis langfristige Depot-Beimischung eines Sektors mit Grundversorgungscharakter.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom SG Global-Security-Index oder von Anlageprodukten auf den SG Global-Security-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de