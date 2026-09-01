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    OHB Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 01.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die OHB Aktie bisher Verluste von -6,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.

    Besonders beachtet! - OHB Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 01.09.2026
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

    OHB Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die OHB Aktie. Sie fällt um -6,67 % auf 192,50. Die OHB Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +8,04 % wieder ab und notiert heute bei 192,50. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei OHB, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -53,52 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +6,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von OHB +75,53 % gewonnen.

    Während OHB deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,14 %. Damit gehört OHB heute zu den auffälligeren Werten.

    OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,46 %
    1 Monat -9,44 %
    3 Monate -53,52 %
    1 Jahr +211,56 %
    Stand: 01.09.2026, 09:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund 1 Mrd. Euro schweren IRIS²-Auftrag, den hohen Auftragsbestand und erwartete Gewinnsprünge ab 2027. Einige sehen deshalb Kurse von 270–300 Euro und eine Stabilisierung an der Unterstützung bei 190 Euro. Andere halten OHB trotz guter Aussichten für überbewertet, verweisen auf mögliche Verwässerung durch die Kapitalerhöhung, ein zu hohes KGV und warnen vor weiterer Korrektur bis hin zu 70 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

    Zur OHB Diskussion

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,08 Mrd.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von OHB?

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,07 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,60 %. Lockheed Martin verliert -1,01 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,47 %.

    OHB Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der OHB Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur OHB Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    OHB

    -7,82 %
    +6,48 %
    -7,17 %
    -53,79 %
    +223,48 %
    +400,59 %
    +441,88 %
    +1.024,63 %
    +1.883,49 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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