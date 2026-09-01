Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 01.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie fällt um -2,78 % auf 1.084,80€. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,99 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,78 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Rheinmetall mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -14,39 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -0,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,65 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -28,69 % erlebt.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,98 % 1 Monat -3,65 % 3 Monate -14,39 % 1 Jahr -34,99 %

? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.09.2026, 09:38 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die zuletzt schwache bzw. volatile Kursentwicklung und eine überwiegend bärische Einschätzung: Einige erwarten weitere Verluste und erwägen Short-Positionen, besonders bei einem Bruch der Unterstützung um 900–970 Euro. Andere sehen dort eine mögliche Bodenbildung; über 1.200–1.230 Euro könnte sich das Bild aufhellen. Charttechnik und Analystenprognosen werden vielfach als unzuverlässig kritisiert. Fundamentale Chancen durch positive Zukunftsaussichten und Investitionen in KI- und Satellitentechnik stehen Befürchtungen über Qualitätsprobleme bei rascher Expansion gegenüber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,03 Mrd. € wert.

Bei Rheinmetall wird die Lage im Chart zunehmend unangenehm. Gestern verlor die Aktie weitere -3,79% und rutschte bis in den Bereich um 1.110 €. Damit ist auch eine wichtige Zone im Volumenprofil erstmal wieder verloren gegangen. Während der Kurs weiter nachgibt, bleiben die Analysten allerdings erstaunlich optimistisch. Analysten sehen weiterhin deutlich höhere Kurse Der starke […] The post Rheinmetall-Aktie bricht weiter ein – drohen jetzt weitere -20% ? first appeared on sharedeals.de.

Das Rheinmetall-Vorhaben eines Technologiezentrums mit KI-Schwerpunkt weckt in Neuss Hoffnungen auf einen lokalen Jobmotor. "Wir erwarten davon starke und langfristige Impulse für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Neuss", sagte der …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Thales notiert im Minus, mit -1,27 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,13 %. Lockheed Martin legt um +0,02 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,54 %.

Lohnt sich ein Investment in die Rheinmetall Aktie?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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