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RENK Group - Aktie zeigt Schwäche - 01.09.2026
Kursbewegung von -2,58 % bei RENK Group am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
Aktueller Stand der RENK Group Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 01.09.2026
Am heutigen Handelstag musste die RENK Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,58 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für RENK Group: Nach einem Rückgang von -0,77 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,58 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von RENK Group Verluste von -16,17 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -1,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,74 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von RENK Group -12,58 % verloren.
RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,18 %
|1 Monat
|-3,74 %
|3 Monate
|-16,17 %
|1 Jahr
|-25,24 %
Informationen zur RENK Group Aktie
Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,62 Mrd. € wert.
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Ob sich ein Einstieg bei der RENK Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur RENK Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.