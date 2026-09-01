RENK Group - Aktie zeigt Schwäche - 01.09.2026

Kursbewegung von -2,58 % bei RENK Group am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

Aktueller Stand der RENK Group Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 01.09.2026 Am heutigen Handelstag musste die RENK Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,58 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für RENK Group: Nach einem Rückgang von -0,77 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,58 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten? Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von RENK Group Verluste von -16,17 % hinnehmen.