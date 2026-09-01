HENSOLDT Aktie fällt auf 83,50€ - 01.09.2026

Die HENSOLDT Aktie ist bisher um -2,13 % auf 83,50€ gefallen. Das sind -1,82 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 83,50€, mit einem Minus von -2,13 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten HENSOLDT Aktionäre einen Verlust von -2,03 % hinnehmen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um -4,22 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,58 %. Im Jahr 2026 gab es für HENSOLDT bisher ein Plus von +17,08 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,22 % 1 Monat +6,58 % 3 Monate -2,03 % 1 Jahr -4,06 %

? wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.09.2026, 09:39 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Hensoldts mögliches Rückschlagpotenzial von bis zu 30 Prozent wegen hoher KGV-Bewertung und Vergleichswerten. Leerverkäufe, institutionelle Umschichtungen und geringe Umsätze werden als Kurstreiber nach unten gesehen; technisch gilt die Aktie teils als überverkauft. Dem stehen eine Auftragslage von über 10 Mrd. Euro, erwartetes Umsatz-, Margen-, EBITA- und Cashflow-Wachstum sowie langfristiger Optimismus gegenüber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,70 Mrd. € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HENSOLDT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HENSOLDT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Schreibe Deinen Kommentar