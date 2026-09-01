SAP Aktie schwach im Handel - 01.09.2026

Bei SAP geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,11 % nach und notiert bei 186,00€. Es bleibt ungemütlich für SAP: Nach einem Rückgang von -0,47 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,11 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SAP nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +19,75 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +1,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAP um -9,69 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,03 % 1 Monat +18,25 % 3 Monate +19,75 % 1 Jahr -18,71 %

? wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.09.2026, 09:39 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der SAP-Aktie über 190 Euro und die mögliche Schließung einer Januar-Kurslücke. Charttechnisch gilt ein Widerstandsbereich als richtungsentscheidend. Inhaltlich stehen die UBS-Abstufung wegen fehlender kurzfristiger KI-Impulse, SAPs integrierte KI-Strategie und deren erwartete Monetarisierung ab 2027 im Fokus. Positive Akzente setzen ein NTT-Data-Auftrag, ein Insiderkauf zu 178,30 Euro und ein auf 223 Euro erhöhtes BofA-Kursziel.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 228,82 Mrd. € wert.

An der Ausgangslage der SAP Aktie hat sich seit dem letzten Chartcheck nichts Entscheidendes geändert, und das ist für die Käufer eine gute Nachricht. Der Kurs des Walldorfer Softwarekonzerns hält sich nach der jüngsten Rallye stabil im oberen …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SAP?

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,23 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,11 %. ServiceNow verliert -0,20 % Workday (A) notiert im Plus, mit +0,60 %.

Lohnt sich ein Investment in die SAP Aktie?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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