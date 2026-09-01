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    Besonders beachtet!

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    TKMS - Aktie zeigt Schwäche - 01.09.2026

    Kursbewegung von -1,92 % bei TKMS am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - TKMS - Aktie zeigt Schwäche - 01.09.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    TKMS Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 01.09.2026

    Bei TKMS geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -1,92 % nach und notiert bei 87,00. Es bleibt ungemütlich für TKMS: Nach einem Rückgang von -1,66 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,92 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,55 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -3,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +33,03 %.

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    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,29 %
    1 Monat +7,67 %
    3 Monate +2,55 %
    1 Jahr -7,70 %
    Stand: 01.09.2026, 09:39 Uhr

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,55 Mrd. € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die TKMS Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur TKMS Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    TKMS

    -2,03 %
    -5,49 %
    +7,67 %
    +2,55 %
    -4,61 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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