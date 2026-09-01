TKMS - Aktie zeigt Schwäche - 01.09.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,55 % bestehen.

Bei TKMS geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -1,92 % nach und notiert bei 87,00€. Es bleibt ungemütlich für TKMS: Nach einem Rückgang von -1,66 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,92 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -3,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +33,03 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,29 % 1 Monat +7,67 % 3 Monate +2,55 % 1 Jahr -7,70 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 01.09.2026, 09:39 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,55 Mrd. € wert.

TKMS zeigte Stärke in einem ansonsten gemischten Marktumfeld. Im September könnte sich das Bild weiter schärfen.

So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,26 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,60 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,13 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,96 % zu

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die TKMS Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur TKMS Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.