🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGFT Technologies AktievorwärtsNachrichten zu GFT Technologies

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    GFT Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 01.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die GFT Technologies Aktie bisher um +5,54 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GFT Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - GFT Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 01.09.2026
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

    GFT Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.09.2026

    Die GFT Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,54 % auf 26,65 zulegen. Das sind +1,40  mehr als am letzten Handelstag. Die GFT Technologies Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,20 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 26,65. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +18,55 % bei GFT Technologies.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um +15,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GFT Technologies +38,92 % gewonnen.

    GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,93 %
    1 Monat +14,16 %
    3 Monate +18,55 %
    1 Jahr +48,53 %
    Stand: 01.09.2026, 09:39 Uhr

    Informationen zur GFT Technologies Aktie

    Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 706,85 Mio. € wert.

    Kaufsignal intakt, Luft wird dünn


    Ein Auftrag der Deutschen Bank hat der GFT Technologies Aktie zuletzt noch einmal einen kräftigen Kursschub verpasst. Der Kurs des IT-Dienstleisters hat dabei den wichtigen Widerstand bei 24,85/24,95 Euro knapp überschritten und die Marke am …

    BERENBERG stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vertrag mit der Deutschen Bank sei ein positiver Trigger und mögliches Vorbild für ähnliche Deals, schrieb …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von GFT Technologies?

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +1,01 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,21 %.

    GFT Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die GFT Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur GFT Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    GFT Technologies

    +5,35 %
    +15,93 %
    +14,16 %
    +18,55 %
    +48,53 %
    -2,08 %
    -13,31 %
    +29,29 %
    +61,23 %
    ISIN:DE0005800601WKN:580060
    GFT Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! GFT Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 01.09.2026 Am heutigen Handelstag konnte die GFT Technologies Aktie bisher um +5,54 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GFT Technologies Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     