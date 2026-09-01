GFT Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 01.09.2026

Die GFT Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,54 % auf 26,65€ zulegen. Das sind +1,40 € mehr als am letzten Handelstag. Die GFT Technologies Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,20 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 26,65€. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +18,55 % bei GFT Technologies.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um +15,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GFT Technologies +38,92 % gewonnen.

GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,93 % 1 Monat +14,16 % 3 Monate +18,55 % 1 Jahr +48,53 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Stand: 01.09.2026, 09:39 Uhr

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 706,85 Mio. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von GFT Technologies?

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +1,01 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,21 %.

GFT Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die GFT Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur GFT Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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