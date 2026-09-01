Energiekontor Aktie unter Verkaufsdruck - 01.09.2026

Die Energiekontor Aktie ist bisher um -3,47 % auf 25,05€ gefallen. Das sind -0,90 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Energiekontor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,99 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 25,05€, mit einem Minus von -3,47 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Energiekontor damit auf -43,09 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um +0,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,54 %. Im Jahr 2026 gab es für Energiekontor bisher ein Minus von -28,41 %.

Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,19 % 1 Monat -25,54 % 3 Monate -43,09 % 1 Jahr -40,96 %

? wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.09.2026, 09:40 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Energiekontors mögliche Kursimpulse durch einen starken August bei Wind- und Solarerträgen, sinkende Redispatch-Kosten und höhere Gaspreise. Fortschritte beim Projekt Frechen werden positiv erwähnt. Zugleich sorgt die geplante EEG-Novelle wegen möglicher Abregelungs- und Finanzierungsrisiken für Unsicherheit. Short-Positionen wurden teils reduziert, während ausbleibende Insiderkäufe und der schwache Kurs kritisch gesehen werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 349,45 Mio. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Energiekontor?

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. RWE notiert im Plus, mit +1,60 %. E.ON notiert im Plus, mit +0,81 %.

Energiekontor Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Energiekontor Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Energiekontor Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.