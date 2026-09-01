🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energiekontor Aktie unter Verkaufsdruck - 01.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Energiekontor Aktie bisher Verluste von -3,47 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.

    Besonders beachtet! - Energiekontor Aktie unter Verkaufsdruck - 01.09.2026
    Foto: Energiekontor AG

    Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

    Energiekontor aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2026

    Die Energiekontor Aktie ist bisher um -3,47 % auf 25,05 gefallen. Das sind -0,90  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Energiekontor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,99 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 25,05, mit einem Minus von -3,47 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Energiekontor damit auf -43,09 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um +0,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,54 %. Im Jahr 2026 gab es für Energiekontor bisher ein Minus von -28,41 %.

    Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,19 %
    1 Monat -25,54 %
    3 Monate -43,09 %
    1 Jahr -40,96 %
    Stand: 01.09.2026, 09:40 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Energiekontors mögliche Kursimpulse durch einen starken August bei Wind- und Solarerträgen, sinkende Redispatch-Kosten und höhere Gaspreise. Fortschritte beim Projekt Frechen werden positiv erwähnt. Zugleich sorgt die geplante EEG-Novelle wegen möglicher Abregelungs- und Finanzierungsrisiken für Unsicherheit. Short-Positionen wurden teils reduziert, während ausbleibende Insiderkäufe und der schwache Kurs kritisch gesehen werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

    Zur Energiekontor Diskussion

    Informationen zur Energiekontor Aktie

    Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 349,45 Mio. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Energiekontor?

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. RWE notiert im Plus, mit +1,60 %. E.ON notiert im Plus, mit +0,81 %.

    Energiekontor Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Energiekontor Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Energiekontor Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Energiekontor

    -3,66 %
    -3,86 %
    -28,55 %
    -45,39 %
    -43,34 %
    -71,61 %
    -56,92 %
    +86,66 %
    +155,10 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350
    Energiekontor direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Energiekontor Aktie unter Verkaufsdruck - 01.09.2026 Am heutigen Handelstag muss die Energiekontor Aktie bisher Verluste von -3,47 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     