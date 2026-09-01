🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsITM Power AktievorwärtsNachrichten zu ITM Power

    Besonders beachtet!

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    ITM Power Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 01.09.2026

    Kursbewegung von -4,57 % bei ITM Power am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - ITM Power Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 01.09.2026
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

    ITM Power Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 01.09.2026

    Mit einer Performance von -4,57 % musste die ITM Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die ITM Power Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,96 % wieder ab und notiert heute bei 1,1900. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten ITM Power Aktionäre einen Verlust von -44,38 % hinnehmen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +0,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ITM Power eine positive Entwicklung von +74,70 % erlebt.

    ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,24 %
    1 Monat +1,95 %
    3 Monate -44,38 %
    1 Jahr +63,14 %
    Stand: 01.09.2026, 09:40 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ITM Powers robuste Kursentwicklung trotz schwachem Gesamtmarkt und einen Tagesanstieg von 0,33 %. Anleger diskutieren mögliche Impulse durch ein finnisches Wasserstoffprojekt mit bis zu 600 MW, wobei noch keine Investitionsentscheidung vorliegt und die finanzielle Lage des Partners ABO Energy skeptisch bewertet wird. Zudem belasten Sicherheitsvorfälle in Leuna und das Verhältnis zu Linde, während andere auf Lernfortschritte, neue Linde-Mitarbeiter und bevorstehende Zahlen hoffen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ITM Power eingestellt.

    Zur ITM Power Diskussion

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 824,79 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von ITM Power

    Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -0,31 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,85 %. Siemens Energy legt um +0,18 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die ITM Power Aktie?


    Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ITM Power

    -4,49 %
    -5,82 %
    +1,95 %
    -44,38 %
    +63,14 %
    +22,63 %
    -77,69 %
    +335,39 %
    -60,30 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L
    ITM Power direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ITM Power Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 01.09.2026 Kursbewegung von -4,57 % bei ITM Power am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     