ITM Power Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 01.09.2026

Mit einer Performance von -4,57 % musste die ITM Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die ITM Power Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,96 % wieder ab und notiert heute bei 1,1900€. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten ITM Power Aktionäre einen Verlust von -44,38 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +0,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ITM Power eine positive Entwicklung von +74,70 % erlebt.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,24 % 1 Monat +1,95 % 3 Monate -44,38 % 1 Jahr +63,14 %

? wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.09.2026, 09:40 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ITM Powers robuste Kursentwicklung trotz schwachem Gesamtmarkt und einen Tagesanstieg von 0,33 %. Anleger diskutieren mögliche Impulse durch ein finnisches Wasserstoffprojekt mit bis zu 600 MW, wobei noch keine Investitionsentscheidung vorliegt und die finanzielle Lage des Partners ABO Energy skeptisch bewertet wird. Zudem belasten Sicherheitsvorfälle in Leuna und das Verhältnis zu Linde, während andere auf Lernfortschritte, neue Linde-Mitarbeiter und bevorstehende Zahlen hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 824,79 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ITM Power

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -0,31 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,85 %. Siemens Energy legt um +0,18 % zu

Lohnt sich ein Investment in die ITM Power Aktie?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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