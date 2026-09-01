Robinhood Markets Registered (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,31 % - 01.09.2026

Die Anleger von Robinhood Markets Registered (A) dürfen sich über ein Kursplus von +4,31 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 94,09€. Schon gestern ging es für die Robinhood Markets Registered (A) Aktie um +0,29 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 94,09€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Robinhood Markets Registered (A) investiert ist, kann sich über eine Rendite von +14,63 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Allein seit letzter Woche ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit um +3,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,06 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Robinhood Markets Registered (A) -4,88 % verloren.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,14 % 1 Monat +23,06 % 3 Monate +14,63 % 1 Jahr +5,60 %

Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

Stand: 01.09.2026, 09:40 Uhr

Es gibt 791 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,63 Mrd. € wert.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.