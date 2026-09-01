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    Besonders beachtet!

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    Nio Registered (A) Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 01.09.2026

    Am 01.09.2026 ist die Nio Registered (A) Aktie, bisher, um -8,13 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nio Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nio Registered (A) Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 01.09.2026
    Foto: mirkomedia - 48191602

    Nio Inc. ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Nio differenziert sich durch Batteriewechselstationen und ein flexibles Geschäftsmodell.

    Nio Registered (A) Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 01.09.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Nio Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,13 % im Minus. Der Kursrückgang der Nio Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,13 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Nio Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -33,13 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nio Registered (A) Aktie damit um -11,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,26 % verloren.

    Nio Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,82 %
    1 Monat -21,79 %
    3 Monate -33,13 %
    1 Jahr -40,99 %
    Stand: 01.09.2026, 09:41 Uhr

    Informationen zur Nio Registered (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Nio Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,19 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, GoPro Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Lohnt sich ein Investment in die Nio Registered (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Nio Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nio Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Nio Registered (A)

    -8,40 %
    -11,82 %
    -21,79 %
    -33,13 %
    -40,99 %
    -64,25 %
    -79,03 %
    ISIN:KYG6525F1028WKN:A2N4PC
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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