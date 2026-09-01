GoPro Registered (A) Aktie klettert deutlich - 01.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die GoPro Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +69,10 % im Plus. Die GoPro Registered (A) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +46,12 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +69,10 % hinzu. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

GoPro ist ein führender Anbieter von Action-Kameras, bekannt für seine HERO-Serie. Mit robusten, wasserdichten und hochauflösenden Geräten dominiert es den Markt. Wichtige Konkurrenten sind DJI und Sony. GoPro hebt sich durch innovative Technologie und starke Markenbindung in der Extremsport-Community ab.

Wer bereits seit drei Monaten in GoPro Registered (A) investiert ist, kann sich über eine Rendite von +18,26 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GoPro Registered (A) Aktie damit um +150,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +97,41 %. Im Jahr 2026 gab es für GoPro Registered (A) bisher ein Plus von +1,36 %.

GoPro Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +150,97 % 1 Monat +97,41 % 3 Monate +18,26 % 1 Jahr -4,80 %

Informationen zur GoPro Registered (A) Aktie

Stand: 01.09.2026, 09:41 Uhr

Es gibt 158 Mio. GoPro Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,76 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Canon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,68 %. Sony notiert im Plus, mit +2,61 %.

GoPro Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die GoPro Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur GoPro Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Schreibe Deinen Kommentar