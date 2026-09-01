Deutsche Lufthansa Aktie unter starkem Abgabedruck - 01.09.2026

Die Deutsche Lufthansa Aktie ist bisher um -1,52 % auf 7,7760€ gefallen. Das sind -0,1200 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Deutsche Lufthansa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,52 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Deutsche Lufthansa Verluste von -7,12 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +0,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Lufthansa um -6,35 % verloren.

Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,28 % 1 Monat -14,90 % 3 Monate -7,12 % 1 Jahr -1,90 %

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Stand: 01.09.2026, 09:41 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,40 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. easyJet notiert im Plus, mit +1,11 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +0,87 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Lufthansa Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Lufthansa Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.