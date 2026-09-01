BYD Aktie heute im Plus (9,7280€) - 01.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von +1,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die BYD Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,48 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 9,7280€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt BYD trotz des heutigen Kurssprungs mit -1,92 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -2,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,36 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BYD einen Rückgang von -9,28 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,67 % 1 Monat -6,36 % 3 Monate -1,92 % 1 Jahr -16,76 %

? wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.09.2026, 09:43 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYDs verbesserten Quartalsgewinn und starkes Auslandsgeschäft, die jedoch von rückläufigem Umsatz, einem schwachen chinesischen Markt und Zweifeln am Erreichen des Verkaufsziels 2026 überschattet werden. Anleger rechnen kurzfristig mit weiterem Kursdruck und einer längeren charttechnischen Erholung. Positiv gesehen werden die Ausbauziele bei Schnellladestationen; das Roboterpotenzial gilt dagegen als spekulativ.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,92 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von BYD

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,47 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,46 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,33 %. Xylem legt um +0,39 % zu NIO notiert im Minus, mit -6,40 %. Stellantis notiert im Minus, mit -0,13 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der BYD Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BYD Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.