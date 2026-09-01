ACG Metals erzielt erste Kupferkonzentratproduktion bei Gediktepe

1. September 2026 / IRW-Press / ACG freut sich, die Produktion des ersten Kupferkonzentrats bei seinem Betrieb Gediktepe in der Türkei am 31. August 2026 bekannt zu geben.

Bitte beachten Sie den Link zum neuesten Video auf der Website: https://acgmetals.com/first-copper-conncentrate-production

Die Inbetriebnahme bei Gediktepe verläuft planmäßig und der Betrieb ist in die Anlaufphase eingetreten. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt nun auf die Steigerung des Durchsatzes, die Optimierung der Anlagenleistung und das Voranschreiten in Richtung der vollen Produktion bis Ende 2026.

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer von ACG, sagte:

„Die Produktion unseres ersten Kupferkonzentrats markiert den Übergang von ACG zu einem Kupferproduzenten und ist ein entscheidender Meilenstein für das Unternehmen. Dass dies sicher und innerhalb des Budgetrahmens erreicht wurde, spiegelt das Engagement und die Umsetzungsfähigkeit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Partner wider.

Unsere Priorität ist nun eine disziplinierte Anlaufphase, die schrittweise Steigerung von Durchsatz und Ausbringungsraten, die Bereitstellung einer konsistenten Konzentratqualität und der Fortschritt in Richtung einer stabilen Produktion. Wir freuen uns darauf, weitere Fortschritte bekannt zu geben, während die Inbetriebnahme fortgesetzt wird.“

Insiderinformationen

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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