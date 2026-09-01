JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Jeder aktivistische Investor dürfte zwei Punkte im Auge haben: Das Margengap zu Linde und die Kapitaldisziplin beziehungsweise die Anlegerrendite, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag anlässlich des Presseberichts über einen Einstieg von Elliott Management. Entsprechend interessant werde der Online-Kapitalmarkttag am 5. Oktober mit den zu erwartenden Mittelfristzielen der Franzosen./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 175,2EUR auf Tradegate (01. September 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
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