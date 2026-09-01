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    Tradingchance

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    Jenoptik-(Turbo)-Calls mit gehebelten Ertragschancen

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie zumindest wieder auf 43 Euro zulegen kann.

    Der unterhalb von 17 Euro vor etwa einem Jahr gestartete Höhenflug der Jenoptik-Aktie (ISIN: DE000A2NB601) gipfelte am 23.6.26 bei 48,42 Euro auf einem neuen Jahreshoch. Obwohl die im TecDAX und MDAX gelistete Aktie des Konzerns mit dem Hauptaugenmerk auf optischen Technologien (Photonik), wie beispielsweise der Halbleiter-, der Automobil-, aber auch der Medizintechnik angewendet werden, zuletzt nach guten Quartalszahlen zulegen konnte, notiert sie mit aktuell 39,78 Euro derzeit deutlich unterhalb des Jahreshochs.

    Wegen des hohen Auftragsbestandes im zweiten Quartal und der zunehmenden Wachstumsdynamik des Konzerns bekräftigten die Experten von Warburg Research mit einem von 46 auf 48 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Jenoptik-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie zumindest wieder auf 43 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro 

    Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 16.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000HM4YMM8, wurde beim Aktienkurs von 39,78 Euro mit 0,44 – 0,46 Euro gehandelt.

    Kann die Jenoptik-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 43 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,61 Euro (+33 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,664 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,664 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR5H4G0, wurde beim Aktienkurs von 39,78 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der Jenoptik-Aktie auf 43 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,63 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,245 Euro  

    Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,245 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000BY4S335, wurde beim Aktienkurs von 39,78 Euro mit 0,58 – 0,59 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Jenoptik-Aktie auf 43 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,87 Euro (+47 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Jenoptik-Aktien oder von Hebelprodukten auf Jenoptik-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Jenoptik-(Turbo)-Calls mit gehebelten Ertragschancen Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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