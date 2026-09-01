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    Sieben Tote bei Luftangriff auf Eisenbahndepot in Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Sieben Tote bei Raketenangriff auf Kiewer Depot
    • Brände und schwere Schäden am Eisenbahndepot
    • Insgesamt zwölf Tote und Dutzende Verletzte
    Sieben Tote bei Luftangriff auf Eisenbahndepot in Kiew
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Eisenbahndepot in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach offiziellen Angaben sieben Menschen getötet worden. Es gebe Brände und schwere Schäden, schrieb Bahnchef Olexander Perzowskyj auf Facebook. Zugleich hätten sich Dutzende Bahnmitarbeiter in Schutzräumen in Sicherheit bringen können.

    Schon vorher war bekanntgeworden, dass ein schwerer Luftangriff mit Raketen und Drohnen drei Menschen in der Stadt Boryspil getötet hatte. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach nach der Nacht von insgesamt zwölf Toten und Dutzenden Verletzten in der Ukraine. Auch Odessa, Charkiw, Saporischschja, Cherson und andere Städte seien angegriffen worden, schrieb er auf der Plattform X.

    "Russland plant seine Angriffe immer so, dass sie im Leben der Menschen so viel Zerstörung wie möglich anrichten, und es hat Erfolg, wenn es an Kapazitäten zur Flugabwehr fehlt", erklärte Selenskyj. Die Ukraine sei dankbar für alle Hilfen zur Flugabwehr, die Lieferungen müssten aber in diesem Herbst aufgestockt werden.

    Die Ukraine verteidigt sich seit viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./fko/DP/zb






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