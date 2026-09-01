Börsenstart Europa - 01.09. - FR 40 stark +0,48 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:53) bei 32.625,36 PKT und fällt um -0,11 %. Top-Werte: K+S +2,98 %, Deutz +2,32 %, Wacker Chemie +2,11 % Flop-Werte: CTS Eventim -2,01 %, TKMS -1,98 %, HENSOLDT -1,72 %

Der DAX bewegt sich bei 26.176,06 PKT und fällt um -0,11 %. Top-Werte: Merck +2,52 %, Symrise +1,80 %, RWE +1,38 % Flop-Werte: SAP -2,01 %, Rheinmetall -1,96 %, MTU Aero Engines -1,48 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.066,71 PKT und fällt um -0,46 %.

Top-Werte: Draegerwerk +3,75 %, Carl Zeiss Meditec +2,28 %, Verbio +2,03 %

Flop-Werte: SAP -2,01 %, HENSOLDT -1,72 %, Nemetschek -1,63 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:51) bei 6.415,07 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Air Liquide +1,84 %, Infineon Technologies +1,30 %, BASF +0,98 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,37 %, SAP -2,01 %, Rheinmetall -1,96 %

Der AT 20 steht aktuell (09:59:32) bei 6.778,97 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: STRABAG +2,01 %, Verbund Akt.(A) +1,31 %, OMV +0,98 %

Flop-Werte: BAWAG Group -1,17 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,76 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:53) bei 14.328,22 PKT und steigt um +0,44 %.

Top-Werte: Novartis +4,33 %, Amrize +0,93 %, Swiss Re +0,64 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -7,95 %, UBS Group -2,05 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.366,64 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +2,19 %, Air Liquide +1,84 %, STMicroelectronics +1,26 %

Flop-Werte: Renault -1,83 %, Pernod Ricard -1,71 %, Hermes International -1,39 %

Der SE 30 steht aktuell (09:34:24) bei 3.314,00 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,00 %, Volvo Registered (B) +0,95 %, Getinge (B) +0,91 %

Flop-Werte: Alfa Laval -0,87 %, AstraZeneca -0,86 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.770,00 PKT und verliert bisher -0,15 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,82 %, Piraeus Port Authority +2,20 %, Allwyn +1,06 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,35 %, Viohalco -1,46 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,98 %