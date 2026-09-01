MATERIALBEHERRSCHUNG IN IHRER SOFTESTEN FORM

GENF, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- Manche Uhren sind dafür gemacht, gesehen zu werden. Andere dafür, erlebt zu werden. Mit der neuen Big Bang Original Soft Touch präsentiert Hublot jetzt ein völlig neues sinnliches Erlebnis. Zum ersten Mal verleiht die Manufaktur ihrer legendären Big Bang Original eine einzigartige taktile Oberfläche – mit einer exklusiven, texturierten Kautschukmischung, die sich über Gehäuse, Lünette, Zifferblatt und Armband erstreckt. Die Big Bang Original ist die reinste Ausdrucksform der Ikone von Hublot. Auf der Basis von zwanzig Jahren Innovation überarbeitet, ist sie dem unverwechselbaren Design von 2005 treu geblieben. Jetzt wird sie zur Bühne für einen weiteren Durchbruch im Bereich der Materialien. Das Resultat ist eine Oberfläche, die sich außerordentlich weich und geschmeidig anfühlt. Weder eine Beschichtung noch eine Oberflächenbehandlung, sondern eine neue Art, eine Uhr zu bauen.

HUBLOT VERLEIHT DER IKONISCHEN BIG BANG ORIGINAL EIN NEUES GEFÜHL

Zum ersten Mal hat Hublot eine Uhr kreiert, die nicht nur dafür gedacht ist, gesehen, sondern auch gefühlt zu werden. Die beiden neuen Modelle in den Farbvarianten All Black und All Red setzen zwei der ikonischsten Farbthemen von Hublot mit einer völlig neuen taktilen Sprache um. Die dazu verwendete exklusive Kautschukmischung entsteht in einem speziellen Umspritzungsverfahren, bei dem die Struktur mithilfe eigens entwickelter Werkzeuge bereits während der Produktion direkt in das Material eingearbeitet wird. Anders als bei einer Beschichtung oder Oberflächenbehandlung wird die Textur auf diese Weise zu einem wesentlichen Bestandteil der Konstruktion selbst. Die einzigartige mikroskopische Oberflächenstruktur besteht aus Tausenden feinster Mikroelemente, dank derer das Material außerordentlich weichgriffig ist und dennoch die Strapazierfähigkeit und Widerstandsfähigkeit bewahrt, für die der Kautschuk von Hublot bekannt ist.

Die Big Bang Original Soft Touch All Black setzt die Geschichte eines der markantesten Design-Statements von Hublot fort. Das 2006 vorgestellte monochrome Konzept verwandelte Schwarz in ein radikales Ausdrucksmittel, bei dem die Abwesenheit von Farbe zu einer neuen Möglichkeit wurde, Form, Architektur und Identität zu offenbaren. Mehr als nur eine Farbe, wurde All Black zu einem der charakteristischen Elemente der Kunst der Fusion der Manufaktur: dem Zusammenspiel von Ästhetik, Materialien und Innovation. Zwanzig Jahre später interpretiert Hublot dieses Konzept nun durch ein innovatives sensorisches Erlebnis neu. Die Farbe bleibt unverändert, doch die Wahrnehmung ändert sich. Zum ersten Mal ist All Black nicht nur zu sehen, sondern auch zu spüren. Das tiefschwarze Titangehäuse, die schwarz DLC-beschichteten Drücker und die Soft-Touch-Kautschukkonstruktion bilden eine monochrome Komposition.