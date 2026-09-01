Zinsen: Die Revolte der Anleihemärkte wird zur Gefahr!

Die Kapitalmarkt-Zinsen steigen global immer weiter und werden damit zunehmend zur Gefahr - denn Geld wird immer teurer, und das ist für eine hochverschuldete Welt ein Problem! Die Anleihemärkte - also die Käufer der durch Anleihen emittierten Schulden - revoltieren also und fordern immer höhere Risikoprämien. Neben der immer höheren Verschuldung der Staaten, die das Angebot an Anleihen immer weiter erhöht, treten nun die US-Hyperscaler auf die Bühne mit der Aufnahme von Schulden durch die Emission von KI-Anleihen. Dazu der weiter steigende Ölpreis im Gefolge des Iran-Kriegs - das ist ein brisanter Cocktail vor den US-Zwischenwahlen in zwei Monaten. Dazu kommt mit US-Präsident Trump en "Führer" der Supermacht USA, der grundlegende ökonomische Zusammenhänge (Zinsen, Handel) nicht versteht und damit die Gefahr noch größer macht! Die Anleihemärkte sind gewissermaßen die Wächter der Vernunft in einer immer irrer werdenden Schulden-Welt..

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