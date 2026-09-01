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    AKTIE IM FOKUS

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    Air Liquide profitieren von Berichten über Elliott-Einstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Air-Liquide-Aktien steigen zeitweise um vier Prozent
    • Elliott drängt auf bessere Margen bei Air Liquide
    • Kapitalmarkttag bringt neue Mittelfristziele
    AKTIE IM FOKUS - Air Liquide profitieren von Berichten über Elliott-Einstieg
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Air Liquide haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Mit zuletzt zeitweise gut 4 Prozent Kursplus liefen sie ihren seit April vorherrschenden Korrekturtrend an und testeten obendrein die 100-Tage-Durchschnittslinie, die als mittelfristiger Trendindikator gilt. Knacken konnten sie den Korrekturtrend aber zunächst nicht.

    Die Aktie reagierte positiv auf Presseberichte, wonach der aktivistische Investor Elliott Kreisen zufolge eine Beteiligung an dem Industriegase-Konzern erworben hat und das Management dazu dränge, die Margen zu verbessern.

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    Jeder aktivistische Investor dürfte zwei Punkte im Auge haben: Das Margengap zu Linde und die Kapitaldisziplin beziehungsweise die Anlegerrendite, so Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan. Entsprechend interessant werde der Online-Kapitalmarkttag am 5. Oktober mit den zu erwartenden Mittelfristzielen der Franzosen.

    Air Liquide ist neben Linde und Air Products & Chemicals einer der drei wichtigsten Anbieter von Industriegasen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 100 Milliarden Euro./err/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 174,5 auf Tradegate (01. September 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 570,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 612,00USD was eine Bandbreite von +30,46 %/+45,16 % bedeutet.





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