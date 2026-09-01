Air Liquide profitieren von Berichten über Elliott-Einstieg

Die Aktie reagierte positiv auf Presseberichte, wonach der aktivistische Investor Elliott Kreisen zufolge eine Beteiligung an dem Industriegase-Konzern erworben hat und das Management dazu dränge, die Margen zu verbessern.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Air Liquide haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Mit zuletzt zeitweise gut 4 Prozent Kursplus liefen sie ihren seit April vorherrschenden Korrekturtrend an und testeten obendrein die 100-Tage-Durchschnittslinie, die als mittelfristiger Trendindikator gilt. Knacken konnten sie den Korrekturtrend aber zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Jeder aktivistische Investor dürfte zwei Punkte im Auge haben: Das Margengap zu Linde und die Kapitaldisziplin beziehungsweise die Anlegerrendite, so Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan. Entsprechend interessant werde der Online-Kapitalmarkttag am 5. Oktober mit den zu erwartenden Mittelfristzielen der Franzosen.

Air Liquide ist neben Linde und Air Products & Chemicals einer der drei wichtigsten Anbieter von Industriegasen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 100 Milliarden Euro./err/ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 174,5 auf Tradegate (01. September 2026, 10:16 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 570,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 612,00USD was eine Bandbreite von +30,46 %/+45,16 % bedeutet.



