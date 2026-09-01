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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 01.09.2026

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert am 01.09.2026 mit -3,15 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 01.09.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 01.09.2026

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie ist bisher um -3,15 % auf 110,95 gefallen. Das sind -3,61  weniger als am letzten Handelstag. Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,29 % wieder ab und notiert heute bei 110,95. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -16,81 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +5,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -12,94 % verloren.

    Während Microstrategy (Doing business Strategy) (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,79 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,26 %
    1 Monat +40,57 %
    3 Monate -16,81 %
    1 Jahr -60,19 %
    Stand: 01.09.2026, 10:31 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enge Kopplung von Strategy an Bitcoin: Rücksetzer werden als Kaufchance gesehen, zugleich erwarten einige zunächst Seitwärtsbewegung oder weitere Schwäche. Langfristig setzen viele auf steigende Bitcoin-Kurse, neue Hype-Phasen und eine überproportionale MSTR-Performance. Der Kauf von 4.603 Bitcoin erhöht den Bestand auf 845.050. STRC, Short-Positionen und mögliche Short-Squeezes gelten als wichtige Kurstreiber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,38 Mrd.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)?

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. IBM notiert im Plus, mit +0,15 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,45 %. Oracle verliert -1,11 % SAP notiert im Minus, mit -1,96 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -3,30 %
    +5,36 %
    +40,74 %
    -16,47 %
    -59,86 %
    +252,07 %
    +94,87 %
    +310,15 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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