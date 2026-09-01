American Water Works: Zwischen Bodenbildung und gedeckelter Erholung

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 119,05 US-Dollar (31.08.2026) und damit klar über dem Drei-Jahres-Tief, aber noch deutlich unter dem Hoch bei 137,80 US-Dollar. Bezogen auf die Spanne zwischen 103,20 und 137,80 US-Dollar notiert die Aktie damit im mittleren Bereich und leicht unterhalb der Mitte dieses Korridors. Charttechnisch befindet sich American Water Works damit in einer neutralen Zone: Die schärfste Korrektur ist verarbeitet, von einem Angriff auf die alten Hochs ist der Titel aber noch ein gutes Stück entfernt.

Über die letzten drei Jahre zeigt die Aktie von American Water Works ein wechselhaftes, aber insgesamt seitwärts geprägtes Bild. Nach Kursen um 128 US-Dollar im Herbst 2023 folgte zunächst ein deutlicher Rückgang, der in mehreren Wellen bis in den Bereich etwas über 110 US-Dollar führte. Im weiteren Verlauf kam es 2024 zu einer Erholung, die den Titel wieder in Richtung 130 US-Dollar trug. Das markante Drei-Jahres-Hoch wurde im März und April 2025 bei 137,80 US-Dollar erreicht, bevor eine längere Korrekturphase einsetzte. Diese mündete im Februar 2026 im Drei-Jahres-Tief bei 103,20 US-Dollar. Seither hat sich der Kurs spürbar erholt und pendelt nun in einer breiten Seitwärtszone zwischen gut 110 und knapp über 120 US-Dollar.

200-Tage-Linie signalisiert vorsichtige Stabilisierung

Die Kursverläufe der vergangenen Monate bewegen sich überwiegend zwischen rund 110 und 125 US-Dollar, mit einem Schwerpunkt im Bereich um 116 bis 118 US-Dollar. Daraus lässt sich die 200-Tage-Linie näherungsweise bei etwa 117 US-Dollar verorten. Mit einem aktuellen Kurs von 119,05 US-Dollar handelt die Aktie damit um rund 2 Prozent oberhalb dieses langfristigen Durchschnitts. Aus technischer Sicht deutet dieser leichte Aufschlag auf eine vorsichtige Stabilisierung hin: Der übergeordnete Abwärtstrend seit dem Hoch 2025 ist gebrochen, ein klarer neuer Aufwärtstrend ist jedoch noch nicht etabliert. Solange der Kurs über der 200-Tage-Linie bleibt, überwiegt die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 110 bis 112 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die in den Jahren 2025 und 2026 mehrfach erfolgreich verteidigt wurde. Darunter fungiert der Bereich um 103 bis 105 US-Dollar als übergeordnete Absicherungszone, in der das Drei-Jahres-Tief markiert wurde. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 122 bis 123 US-Dollar auf einen kurzfristigen Widerstand, der sich aus mehreren Hochpunkten der vergangenen Monate ableiten lässt. Gelingt hier ein Ausbruch, rückt die Zone um 130 bis 132 US-Dollar als nächster markanter Widerstand in den Fokus. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke würde den Weg in Richtung des Drei-Jahres-Hochs bei 137,80 US-Dollar wieder öffnen und das technische Bild deutlich aufhellen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Water Works Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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