Salesforce punktet in Q2 und hebt die Prognosen an

Salesforce (US79466L3024) hat mit seinen Quartalszahlen Sorgen vor einer Verdrängung klassischer Unternehmenssoftware durch KI vorerst gedämpft. Der Umsatz stieg in Q2 um 11 Prozent auf 11,35 Mrd. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie verdoppelte sich auf 5,90 US-Dollar. Darin enthalten war allerdings ein Gewinn von 2,53 US-Dollar je Aktie aus strategischen Beteiligungen, vor allem an Anthropic. Zugleich gewinnt das KI-Geschäft an Fahrt: Der hochgerechnete Jahresumsatz von Agentforce übertraf 1,5 Mrd. US-Dollar und wuchs um mehr als 240 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 hob Salesforce die Umsatzprognose auf 46,1 bis 46,4 Mrd. US-Dollar an. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 16,67 bis 16,71 US-Dollar erreichen. Die Aktie sprang nachbörslich zweistellig an. Anleger honorierten vor allem den Beleg, dass Salesforce von KI profitieren kann, statt – wie derzeit bei vielen Softwareanbietern befürchtet – durch sie an Bedeutung zu verlieren.

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (DE000PG497C0) ist mit einem Cap bei 250 US-Dollar ausgestattet. Beim Preis von 198,25 Euro sind bei konstanten Wechselkursen 17 Euro oder 31,7 Prozent p.a. drin, wenn die Aktie am 18.12.26 mindestens auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich.

Discount-Strategie mit 19,3 Prozent Puffer (Dezember)

Das etwas defensivere Discount-Zertifikat mit Cap bei 220 US-Dollar gibt‘s von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MJ8SC90 für 181,40 Euro. Schließt die Aktie am 19.12.26 auf oder oberhalb des Caps, ist bei konstanten Wechselkursen eine Rendite von 8 Euro bzw. 14,5 Prozent möglich. Barausgleich.

Discount-Strategie mit 21 Prozent Puffer (März)

Beim Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DU9FDJ5 liegt das Cap bei 225 US-Dollar. Beim Preis von 177,90 Euro ist bei konstanten Wechselkursen eine Rendite von 15,85 Euro oder 15,8 Prozent p.a. drin, wenn die Aktie am 19.3.27 auf oder oberhalb des Caps notiert. Auch hier Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Das starke Agentforce-Wachstum zeigt, dass Salesforce seine KI-Integration erfolgreich monetarisieren kann. Das reduziert bei Anlegern in einem der Top Tiers von CRM-Software die Sorgen, dass innovative KI-Anbieter und Hyperscaler das etablierte Softwaregeschäft verdrängen könnten. Discount-Zertifikate bieten die Möglichkeit zur Positionierung mit Sicherheitspuffer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Salesforce Aktien oder von Anlageprodukten auf Salesforce Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de