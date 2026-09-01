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Carl Zeiss Meditec Aktie heute im Plus (32,64€) - 01.09.2026
Die Carl Zeiss Meditec Aktie notiert am 01.09.2026 mit +2,13 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.
Carl Zeiss Meditec Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 01.09.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Mit einer Performance von +2,13 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carl Zeiss Meditec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 32,64€, mit einem Plus von +2,13 %. Setzt sich der positive Trend fort?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Carl Zeiss Meditec über einen Zuwachs von +23,29 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -1,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,68 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -19,88 % verloren.
Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,41 %
|1 Monat
|+3,68 %
|3 Monate
|+23,29 %
|1 Jahr
|-26,05 %
Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,92 Mrd. € wert.
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Carl Zeiss Meditec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.