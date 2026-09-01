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    Besonders beachtet!

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    Viromed Medical Aktie mit Kurssprung - 01.09.2026

    Die Viromed Medical Aktie notiert am 01.09.2026 mit +3,91 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Viromed Medical Aktie mit Kurssprung - 01.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Wie hat sich die Viromed Medical-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Viromed Medical Aktie. Mit einer Performance von +3,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Viromed Medical Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,79 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,91 % hinzu. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Viromed Medical investiert war, konnte einen Gewinn von 0,00 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Viromed Medical Aktie damit um -9,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Viromed Medical +72,46 % gewonnen.

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    Viromed Medical Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,79 %
    1 Monat -14,57 %
    3 Monate 0,00 %
    1 Jahr +82,20 %
    Stand: 01.09.2026, 10:39 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Viromed Medical Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die uneinheitliche Einschätzung der Viromed-Aktie: Positive Stimmen verweisen auf volle Auftragsbestände bei ViroCap, internationale Tiermedizin-Verkäufe, den möglichen Verkauf von PulmoPlas und erwartete Studienerfolge; daraus wird erhebliches Kurspotenzial bis etwa 10 Euro abgeleitet. Kritiker befürchten dagegen eine Kapitalerhöhung zu schwachen Konditionen, Verwässerung und Kurse unter 5 Euro. Zudem sorgt die mögliche Diskrepanz zwischen EQS-Meldung und eingesetztem Fremdgerät für Unsicherheit über Kommunikation und Bewertung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Viromed Medical eingestellt.

    Zur Viromed Medical Diskussion

    So schlagen sich die Wettbewerber von Viromed Medical

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Moderna notiert im Minus, mit -1,44 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,62 %.

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    Ob die Viromed Medical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Viromed Medical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Viromed Medical

    -1,56 %
    -7,75 %
    -12,08 %
    +1,55 %
    +85,03 %
    +530,00 %
    ISIN:DE000A40ZVN7WKN:A40ZVN
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