AKTIE IM FOKUS
GFT auf Hoch seit 2024 - Berenberg sieht noch Potenzial
- GFT erreicht mit 27,10 Euro neuen Höchststand
- GFT steigert das Jahresplus 2026 auf 43 Prozent
- Berenberg sieht mit 30 Euro weiteren Spielraum
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von GFT haben es am Dienstag mit 27,10 Euro knapp auf einen neuen Höchststand seit Sommer 2024 geschafft.
Damit bauten die Papiere des IT-Dienstleisters ihr Jahresplus für 2026 auf 43 Prozent aus. Berenberg-Experte Wolfgang Specht signalisierte der Rally mit seinem auf 30 Euro erhöhten Kursziel noch weiteren Spielraum.
Der Vertrag von GFT mit der Deutschen Bank sei ein positiver Trigger und mögliches Vorbild für ähnliche Deals, schrieb er. Am vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass die Großbank das Unternehmen als Transformationspartner für die Kernbankenmodernisierung ausgewählt hat.
GFT profitiert damit von seiner Rolle als globaler Delivery Partner von Thought Machine, einem britischen Spezialisten für Cloud-Banking./ag/stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie
Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,74 % und einem Kurs von 26,70 auf Tradegate (01. September 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GFT Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -9,60 %/+20,53 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu GFT Technologies - 580060 - DE0005800601
Das denkt die wallstreetONLINE Community über GFT Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Du siehst bei der GFT eigenen KI Plattform WYNXX keinerlei positiven Vorteil?
Hammermeldung !!!
Deutsche Bank wählt GFT als Transformationspartner für die Kernbankenmodernisierung
GFT bringt umfassende Erfahrung aus komplexen Transformations- und Integrationsprojekten in die Modernisierung der Kernbankentechnologie der Privatkundenbank der Deutschen Bank in Deutschland ein
Stuttgart, 27. August 2026 – Die Deutsche Bank hat GFT Technologies als Transformations- und Systemintegrationspartner für die Einführung einer neuen Kernbankenplattform in ihrer Privatkundenbank ausgewählt. Mit der Transformation will die Bank ihre Technologielandschaft vereinfachen, ihre operative Resilienz stärken und eine flexiblere und skalierbare Basis für mehr Effizienz, Innovation und langfristiges Wachstum schaffen.
Das Vorhaben ist ein wichtiger Meilenstein in der laufenden Transformation der Technologielandschaft der Deutschen Bank. Im Fokus steht dabei eine der zentralen technologischen Grundlagen des Bankgeschäfts: die Kernbankensysteme für Bank- und Kreditprodukte im Privatkundengeschäft und Wealth Management in Deutschland.
Als neue Kernbankenplattform hat sich die Deutsche Bank für Vault Core von Thought Machine entschieden. Als globaler Delivery Partner von Thought Machine unterstützt GFT die Deutsche Bank bei der Transformation und Systemintegration zur Einführung der neuen Plattform.
GFT verbindet tiefgreifende Bankenexpertise mit umfassender Cloud-Engineering-Kompetenz und KI-gestützten Lösungen zur Beschleunigung der Umsetzung. Damit unterstützt GFT die Deutsche Bank dabei, das komplexe Transformationsprogramm in einem stark regulierten Umfeld schneller, effizienter und planbarer umzusetzen. Ein integriertes Team an Onshore-, Nearshore- und Offshore-Standorten verbindet dabei lokale Expertise mit den globalen Delivery-Kapazitäten von GFT.
Yiping Li, Chief Operating Officer der Privatkundenbank der Deutschen Bank, sagte: „Mit der Auswahl unserer künftigen Kernbankenplattform setzen wir unsere Strategie nun in die Tat um. Die Modernisierung unserer Kernbankeninfrastruktur wird uns dabei helfen, unsere Technologielandschaft zu vereinfachen, Komplexität zu reduzieren und eine besser skalierbare Grundlage für künftiges Wachstum zu schaffen. Letztlich geht es bei dieser Transformation darum, das Erlebnis für unsere Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden zu verbessern und zugleich das Fundament unseres Geschäfts für die kommenden Jahre zu stärken.”
Christian Rhino, Chief Information Officer der Privatkundenbank der Deutschen Bank, sagte: „Die Modernisierung unserer Kernbankenlandschaft ist eine der bedeutendsten technologischen Transformationen, die derzeit in der Privatkundenbank umgesetzt werden. Vault Core bietet uns eine moderne, cloud-native Grundlage, die Resilienz, Skalierbarkeit und Flexibilität verbessert. Indem wir die Produktlogik von der zugrunde liegenden Infrastruktur trennen, werden wir Produkte im Laufe der Zeit effizienter entwickeln, anpassen und bereitstellen können und zugleich die Abhängigkeit von fragmentierten Altsystemen schrittweise reduzieren.”
„Die Modernisierung des Kernbankensystems ist ein grundlegender Schritt bei der technologischen Transformation jeder Bank. Gemeinsam mit der Deutschen Bank und Thought Machine tragen wir zum Aufbau einer modernen, skalierbaren Plattform bei, die Innovation, operative Effizienz und künftiges Wachstum unterstützt. Gleichzeitig schafft dies die technologische Grundlage, um das Potenzial von KI zu nutzen“, sagte Christopher Ortiz, Group Executive Board Member und Chief Executive Global Accounts & Offerings bei GFT Technologies.
Mehr als 25 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit
Das Projekt baut auf der mehr als 25-jährigen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Bank und GFT auf. Dabei verbindet GFT sein langjähriges Verständnis der Technologieumgebung der Bank mit umfassender Erfahrung aus groß angelegten Transformationsprojekten im Kernbankenumfeld. Hinzu kommt die umfangreiche internationale Expertise von GFT bei der Implementierung von Thought Machine und dem Einsatz von Vault Core in modernen, cloud-nativen Bankenumgebungen.
Paul Taylor, CEO und Gründer von Thought Machine, sagte: „Die Deutsche Bank setzt ein klares Zeichen, wie große internationale Banken ihre Kernbankeninfrastruktur erfolgreich modernisieren können. Mit der Ablösung fragmentierter Altsysteme durch eine moderne Architektur schafft sie die erforderlichen Echtzeitfähigkeiten, um Abläufe zu vereinfachen, die Zuverlässigkeit der Systeme zu erhöhen und das Kundenerlebnis in großem Maßstab zu verbessern. Wir freuen uns auf die auf zehn Jahre angelegte Partnerschaft.“
So, wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wieso gestern ab 15:30 (und auch heute) der Kurs langsam aber stetig überproportional steigt, obwohl es keine News, etc. gibt und heute ja eigentlich auch das Wochenende vor der Haustür steht, wo eher Kasse gemacht wird -> hier ein mögliches Szenario.