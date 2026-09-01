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    Besonders beachtet!

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    Verbio Aktie heute im Plus - 01.09.2026

    Die Verbio Aktie notiert am 01.09.2026 mit +2,38 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Verbio Aktie heute im Plus - 01.09.2026
    Foto: Verbio - Verbio

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 01.09.2026

    Es geht bergauf für Verbio: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,38 % und steht bei 31,84. Damit gelingt der Verbio Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,83 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,38 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Der Kurs der Verbio Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -17,26 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um +0,32 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,27 %. Im Jahr 2026 gab es für Verbio bisher ein Plus von +47,79 %.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,32 %
    1 Monat +10,27 %
    3 Monate -17,26 %
    1 Jahr +196,13 %
    Stand: 01.09.2026, 10:40 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die trotz Verdreifachung binnen zwölf Monaten als enttäuschend empfundene Kursentwicklung. Diskutiert werden ein mögliches EBITDA von 300–400 Mio. Euro durch THG- und RIN-Preise, den South-Bend-Hochlauf sowie US-Wachstum, aber auch die Unsicherheit durch Einmaleffekte und Annahmen. Die Bewertung gilt bei anhaltendem Nebenwerte-Desinteresse als anspruchsvoll; NuWays sorgt mit höheren Prognosen für Optimismus.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,03 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 01.09. - FR 40 stark +0,48 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Almonty Industries, GoPro Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Verbio?

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %.

    Verbio Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Verbio Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Verbio Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Verbio

    +0,51 %
    +0,32 %
    +10,27 %
    -17,26 %
    +196,13 %
    -28,11 %
    -39,17 %
    +492,70 %
    +83,88 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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