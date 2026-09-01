TAG Immobilien Aktie heute im Minus (12,370€) - 01.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TAG Immobilien Aktie. Mit einer Performance von -2,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der TAG Immobilien Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,60 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TAG Immobilien ist ein Wohnimmobilienkonzern mit Fokus auf bezahlbaren Wohnraum in Deutschland und wachsendem Polen-Geschäft. Kerngeschäft: Bestandshaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, selektive Projektentwicklung. Marktstellung: mittelgroßer Player im Wohnsegment. Wichtige Wettbewerber: Vonovia, LEG, Deutsche Wohnen, Grand City. Mögliche USPs: Fokus auf B- und C-Lagen, Kosten- und Bewirtschaftungseffizienz, Polen-Exposure.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die TAG Immobilien Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,67 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die TAG Immobilien Aktie damit um -1,63 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TAG Immobilien einen Rückgang von -4,10 %.

TAG Immobilien Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,63 % 1 Monat -8,67 % 3 Monate -11,67 % 1 Jahr -17,71 %

? wallstreetONLINE-Community zur TAG Immobilien Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.09.2026, 10:41 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der TAG-Aktie bis zur Unterstützung bei 12,44 Euro und die Frage nach einer Stabilisierung über 13 Euro. Als Belastungen gelten Zinsängste, Aussagen von Kevin Warsh und steigende Ölpreise; fallendes Öl könnte dagegen Zinssenkungen und Immobilienwerte stützen. Charttechnisch wird ein mögliches MACD-Kaufsignal gesehen. Fundamental gilt TAG als günstig bewertet, mit soliden Dividendenperspektiven und Wachstum durch Wohnungszukäufe in Deutschland und Polen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TAG Immobilien eingestellt.

Informationen zur TAG Immobilien Aktie

Es gibt 189 Mio. TAG Immobilien Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,35 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von TAG Immobilien?

LEG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,39 %. Vonovia notiert im Minus, mit -1,14 %. Aroundtown notiert im Minus, mit -2,35 %.

TAG Immobilien Aktie jetzt kaufen?

Ob die TAG Immobilien Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TAG Immobilien Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar