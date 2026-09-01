🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien

    Besonders beachtet!

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    TAG Immobilien Aktie heute im Minus (12,370€) - 01.09.2026

    Kursbewegung von -2,60 % bei TAG Immobilien am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - TAG Immobilien Aktie heute im Minus (12,370€) - 01.09.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    TAG Immobilien ist ein Wohnimmobilienkonzern mit Fokus auf bezahlbaren Wohnraum in Deutschland und wachsendem Polen-Geschäft. Kerngeschäft: Bestandshaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, selektive Projektentwicklung. Marktstellung: mittelgroßer Player im Wohnsegment. Wichtige Wettbewerber: Vonovia, LEG, Deutsche Wohnen, Grand City. Mögliche USPs: Fokus auf B- und C-Lagen, Kosten- und Bewirtschaftungseffizienz, Polen-Exposure.

    TAG Immobilien Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TAG Immobilien Aktie. Mit einer Performance von -2,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der TAG Immobilien Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,60 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TAG Tegernsee Immobilien AG!
    Long
    11,89€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,36€
    Basispreis
    1,17
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die TAG Immobilien Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,67 % hinzunehmen.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche ist die TAG Immobilien Aktie damit um -1,63 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TAG Immobilien einen Rückgang von -4,10 %.

    TAG Immobilien Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,63 %
    1 Monat -8,67 %
    3 Monate -11,67 %
    1 Jahr -17,71 %
    Stand: 01.09.2026, 10:41 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur TAG Immobilien Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der TAG-Aktie bis zur Unterstützung bei 12,44 Euro und die Frage nach einer Stabilisierung über 13 Euro. Als Belastungen gelten Zinsängste, Aussagen von Kevin Warsh und steigende Ölpreise; fallendes Öl könnte dagegen Zinssenkungen und Immobilienwerte stützen. Charttechnisch wird ein mögliches MACD-Kaufsignal gesehen. Fundamental gilt TAG als günstig bewertet, mit soliden Dividendenperspektiven und Wachstum durch Wohnungszukäufe in Deutschland und Polen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TAG Immobilien eingestellt.

    Zur TAG Immobilien Diskussion

    Informationen zur TAG Immobilien Aktie

    Es gibt 189 Mio. TAG Immobilien Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,35 Mrd. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von TAG Immobilien?

    LEG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,39 %. Vonovia notiert im Minus, mit -1,14 %. Aroundtown notiert im Minus, mit -2,35 %.

    TAG Immobilien Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TAG Immobilien Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TAG Immobilien Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TAG Immobilien

    -2,91 %
    -3,97 %
    -10,84 %
    -13,77 %
    -17,71 %
    +21,31 %
    -53,85 %
    +2,79 %
    +1.265,45 %
    ISIN:DE0008303504WKN:830350
    TAG Immobilien direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TAG Immobilien Aktie heute im Minus (12,370€) - 01.09.2026 Kursbewegung von -2,60 % bei TAG Immobilien am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     