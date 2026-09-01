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    Besonders beachtet!

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    Aroundtown Aktie schwach im Handel - 01.09.2026

    Am 01.09.2026 ist die Aroundtown Aktie, bisher, um -2,35 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Aroundtown Aktie.

    Besonders beachtet! - Aroundtown Aktie schwach im Handel - 01.09.2026
    Foto: Aroundtown SA

    Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Aroundtown aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,35 % verliert die Aroundtown Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Es bleibt ungemütlich für Aroundtown: Nach einem Rückgang von -3,68 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,35 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Aroundtown mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -25,56 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Aroundtown Aktie damit um -7,50 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,96 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Aroundtown -28,78 % verloren.

    Aroundtown Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,50 %
    1 Monat -14,96 %
    3 Monate -25,56 %
    1 Jahr -44,40 %
    Stand: 01.09.2026, 10:41 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Aroundtown-Aktie bis unter 2 Euro und die Frage, ob vor einer möglichen EZB-Zinserhöhung mit Nachkäufen gewartet werden sollte. Diskutiert werden Zins- und Refinanzierungsrisiken, mögliche weitere Abgaben sowie eine Bodenbildung. Positive Argumente sind Liquidität, gesunkene Verschuldung, Dividendenrendite, laufende Verkäufe und die Umwandlung von Büros in Hotels, Wohnungen und Rechenzentren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

    Zur Aroundtown Diskussion

    Informationen zur Aroundtown Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,88 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Aroundtown

    Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. TAG Immobilien notiert im Minus, mit -2,60 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -1,39 %. Vonovia verliert -1,14 %

    Aroundtown Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Aroundtown Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Aroundtown Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Aroundtown

    -2,04 %
    -7,50 %
    -14,96 %
    -25,56 %
    -44,40 %
    +16,52 %
    -70,43 %
    -46,93 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
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