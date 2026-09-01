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    Besonders beachtet!

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    Palantir - Aktie mit schwachem Handelstag - 01.09.2026

    Kursbewegung von -1,31 % bei Palantir am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Palantir - Aktie mit schwachem Handelstag - 01.09.2026
    Foto: 1059988826

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 01.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Sie fällt um -1,31 % auf 158,52. Die Talfahrt der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 158,52, mit einem Minus von -1,31 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,65 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +5,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palantir auf +2,87 %.

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,93 %
    1 Monat +47,86 %
    3 Monate +16,65 %
    1 Jahr +19,39 %
    Stand: 01.09.2026, 10:52 Uhr

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 364,71 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Palantir

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -0,35 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Palantir Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Palantir Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Palantir

    -1,76 %
    +5,93 %
    +47,86 %
    +16,65 %
    +19,39 %
    +1.068,59 %
    +615,79 %
    +1.854,42 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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