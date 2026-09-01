Palantir - Aktie mit schwachem Handelstag - 01.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Sie fällt um -1,31 % auf 158,52€. Die Talfahrt der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 158,52€, mit einem Minus von -1,31 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,65 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +5,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palantir auf +2,87 %.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,93 % 1 Monat +47,86 % 3 Monate +16,65 % 1 Jahr +19,39 %

Informationen zur Palantir Aktie

Stand: 01.09.2026, 10:52 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 364,71 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Palantir

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -0,35 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Palantir Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Palantir Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.