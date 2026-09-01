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    Besonders beachtet!

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    Moderna Aktie leidet unter Verkäufen - 01.09.2026

    Kursbewegung von -1,61 % bei Moderna am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie leidet unter Verkäufen - 01.09.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Mit einer Performance von -1,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute bei der Moderna Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Moderna in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +194,22 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um -0,23 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +148,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Moderna um +364,19 % gewonnen.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,23 %
    1 Monat +148,30 %
    3 Monate +194,22 %
    1 Jahr +474,34 %
    Stand: 01.09.2026, 10:52 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die geplante Wandelanleihe über bis zu 3 Mrd. US-Dollar: Eine erfolgreiche Platzierung würde als Vertrauensbeweis und flexible Umschuldung gesehen, zugleich werden mögliche Verwässerung und kurzfristiger Verkaufsdruck durch Arbitrage-Shorts diskutiert. Fundamental sorgen Biontechs Rückschläge bei mRNA-Monotherapien für Unsicherheit, während Modernas Kombinationstherapien mit Keytruda und die Pipeline als aussichtsreicher gelten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,53 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, GoPro Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


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    Moderna hat den Biotech-Markt mit dem Durchbruch bei der Bekämpfung von Hautkrebs wachgerüttelt. Partner Merck kommt in der Berichterstattung etwas zu kurz. Dabei bereitet sich der Pharmariese auf das Patentende eines Kassenschlagers vor. Auch …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,12 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,62 %. BioNTech verliert -0,23 %

    Moderna Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    -1,82 %
    -0,23 %
    +148,30 %
    +194,22 %
    +474,34 %
    +14,33 %
    -62,74 %
    +521,26 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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