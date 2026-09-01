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    SoftBank hat das letzte Wort

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    800 Millionen für einen Halbleiter-CEO – jetzt droht ein Aktionärsaufstand

    CEO Rene Haas bekommt die volle Prämie nur, wenn Arm seine Bewertung fast vervierfacht. ISS und Glass Lewis rufen die Aktionäre vor der Abstimmung am 9. September zum Nein auf.

    Für Sie zusammengefasst
    • Volle Prämie für Haas erst bei vervierfachter Bewertung
    • ISS und Glass Lewis rufen zum Nein beim Votum auf
    • SoftBank hält 86 Prozent und bestimmt den Ausgang
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    SoftBank hat das letzte Wort - 800 Millionen für einen Halbleiter-CEO – jetzt droht ein Aktionärsaufstand
    Foto: Richard Drew - AP

    Arm-Chef Rene Haas könnte ein Aktienpaket im Wert von bis zu 800 Millionen US-Dollar (rund 689 Millionen Euro) erhalten – doch zwei einflussreiche Aktionärsberater stellen sich gegen den Plan. Wie der Telegraph berichtet, empfehlen Institutional Shareholder Services (ISS) und Glass Lewis den Arm-Aktionären, auf der Hauptversammlung am 9. September gegen das Vergütungspaket zu stimmen. Der Haken für Haas: Die volle Belohnung gibt es nur, wenn er Arm in völlig neue Bewertungsdimensionen führt.

    Der sogenannte "Value Creation Plan" (VCP) sieht gestaffelte Aktienzuteilungen vor, sobald Arm eine Bewertung von einer Billion US-Dollar erreicht; weitere Tranchen sind bei 1,5 und 2 Billionen US-Dollar vorgesehen. Aktuell kommt der Chipdesigner laut Telegraph auf rund 264 Milliarden US-Dollar Börsenwert. Für die erste Schwelle müsste sich die Bewertung damit fast vervierfachen. Gleichzeitig hat die Arm-Aktie seit ihrem Hoch im Juni über 40 Prozent ihres Wertes verloren.

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    ISS hält das Modell für problematisch. n seiner Empfehlung erklärte der Stimmrechtsberater laut Telegraph: "VCPs, die auf dem britischen Markt nach wie vor selten sind, wecken Bedenken hinsichtlich potenziell übermäßiger Gewinne und haben sich bei der Verbesserung der Unternehmensleistung nicht als wirksam erwiesen." Glass Lewis äußerte ähnliche Kritik und bezeichnete das Paket dem Bericht zufolge als "übertrieben".

    Arm verteidigt die Konstruktion mit dem Wettbewerb um Führungskräfte in den USA. Bei Bekanntgabe des Plans erklärte das Unternehmen, die Vergütung sei so gestaltet, "dass sie mit US-amerikanischen Standards konkurrieren kann und den Standort unserer wichtigsten Wettbewerber um Führungskräfte und andere Talente, die Notierung … an der Nasdaq sowie die Tatsache widerspiegelt, dass unser CEO in den USA ansässig ist". Arm wurde in Cambridge gegründet und hat dort weiterhin seinen Hauptsitz, ist aber an der Nasdaq notiert; Haas lebt in Kalifornien.

    ISS geht noch weiter und empfiehlt laut Telegraph auch, gegen die Wiederwahl von Haas und SoftBank-Chef Masayoshi Son in den Arm-Vorstand zu stimmen. Begründet wird das mit Zweifeln an der Unabhängigkeit des Gremiums. Eine Niederlage beim Vergütungsvotum gilt dennoch als wenig wahrscheinlich: SoftBank kontrolliert rund 86 Prozent der Arm-Aktien und besitzt damit faktisch die entscheidende Stimmenmacht. Für Anleger wird der 9. September trotzdem zum wichtigen Termin – nicht nur wegen der möglichen 800-Millionen-Vergütung, sondern auch wegen der Frage, wie viel Widerstand sich gegen die Machtstruktur bei Arm tatsächlich formiert.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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