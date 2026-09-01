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    IPO/AKTIE IM FOKUS 2

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    Modehändler Shein gibt holpriges Börsendebüt

    Für Sie zusammengefasst
    • Sheins Börsengang in Hongkong verlief holprig
    • Shein wird nur mit 26 Milliarden Dollar bewertet
    • Zölle und Transportkosten bremsen Sheins Wachstum
    IPO/AKTIE IM FOKUS 2 - Modehändler Shein gibt holpriges Börsendebüt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Schlusskurs)

    HONGKONG (dpa-AFX) - Die Shoppingplattform Shein hat die Online-Modewelt umgekrempelt und bekannte Marken in den Schatten gestellt. Am Dienstag legte das Unternehmen nach langem Warten und gescheiterten Versuchen endlich seinen Gang an die Börse in Hongkong hin. Doch das Debüt verlief mehr als holprig.

    Die Shein-Aktie gab in den ersten Handelsminuten in Hongkong im Vergleich zum Ausgabepreis zeitweise um knapp zehn Prozent nach, konnte den Verlust allerdings im Tagesverlauf fast vollständig aufholen. Zum Handelsende an der Börse in der chinesischen Sonderverwaltungszone lag der Kurs mit 48,50 Hongkong-Dollar lediglich noch 0,12 Prozent unter dem Ausgabepreis.

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    Marktkapitalisierung deutlich unter 2022er-Spitzenbewertung

    Das in China gegründete Unternehmen, das zwischen 2021 und 2022 seinen Sitz nach Singapur verlagert hatte, hatte zuvor schon an den Finanzplätzen London und New York versucht, an die Börse zu gehen. Berichten zufolge scheiterte das Vorhaben jedoch am Widerstand Pekings.

    Seit den Querelen um den Börsengang ist der Hype um den Onlinehändler unter Investoren spürbar zurückgegangen. Gemessen am Ausgabepreis wurde Shein lediglich mit umgerechnet 26 Milliarden US-Dollar (22 Mrd Euro) bewertet. Bei früheren privaten Finanzierungsrunden wie im Jahr 2022 war Shein noch mit fast 100 Milliarden US-Dollar bewertet worden.

    Seit der Spitzenbewertung vor einigen Jahren hat sich für das Geschäft einiges geändert. Vor dem Börsengang legte das Unternehmen einen Verlust von 99 Millionen US-Dollar in den ersten drei Monaten dieses Halbjahres offen.

    Geringer Streubesitz

    Trotz der inzwischen deutlich niedrigeren Bewertung gehört Shein noch zu den wertvollsten Kleidungshändlern weltweit. Zum Vergleich: Die schwedische Kette H&M kommt auf umgerechnet knapp 30 Milliarden Dollar; das deutsche Unternehmen Zalando auf circa sieben Milliarden Dollar.

    Deutlich mehr wert ist allerdings die Zara-Mutter Inditex , die an der Börse zu insgesamt gut 200 Milliarden Dollar gehandelt wird.

    Shein brachte bei dem Börsengang nur wenige Aktien auf den Markt. Das Unternehmen nahm durch die Ausgabe fast 14 Milliarden Hongkong-Dollar ein, das sind umgerechnet etwa 1,7 Milliarden Dollar. Der Streubesitz der Shein-Aktien liegt bei nur knapp sieben Prozent.

    Davon liegt auch noch ein Teil bei Ankeraktionären wie Tencent , sodass derzeit nur circa fünf Prozent der Anteile frei handelbar sind. Der Großteil der Aktien und Stimmrechte liegt weiter bei den Unternehmensgründern.

    Was Shein Probleme bereitet

    Sheins Geschäftsmodell basiert darauf, Mode von den Herstellern in China direkt per Luftfracht an die Kunden in alle Welt zu verschicken. Mit dem Konflikt im Nahen Osten stiegen jedoch die Transportkosten, und die Nachfrage in der Region brach ein. Außerdem sorgten neue Zollregelungen in den wichtigen Märkten USA und Europa dafür, dass auch die Einfuhr von Paketen mit geringem Warenwert besteuert wird.

    Marktexperten beobachten deshalb genau, wie viel Wachstumspotenzial Shein unter diesen Bedingungen noch hat. Nach eigenen Angaben hatte das 2012 gegründete Unternehmen Stand 2025 geschätzt 273 Millionen aktive Kunden in etwa 160 Ländern.

    Welche Auswirkungen Experten für Verbraucher erwarten

    Shein galt einst als sogenannter Disruptor, also ein Unternehmen, das traditionelle Mechanismen der Modebranche radikal verändern könnte. Das scheint sich laut Experten geändert zu haben.

    Die Börse bepreise Shein wie einen ganz normalen europäischen Modehändler, sagte E-Commerce-Experte und -Unternehmer Alexander Graf. Das Spannendste aus seiner Sicht: Shein bringe nur einen Mini-Anteil an die Börse. "Der eigentliche Zweck ist die Bereinigung der Bilanz."

    Die Folge für Kunden? "Die Ära der künstlich billigen China-Pakete geht mit dem Ende der Zollfreigrenzen zu Ende", sagte der Experte. Ohne diese Zollvorteile wird es laut Grafs Einschätzung für Verbraucher in Zukunft etwas teurer.

    Einen trüben Ausblick hat er allerdings für europäische Händler. Ein börsengelistetes Shein ohne Wachstumsdruck und mit vollen Kassen könnte sich ganz auf Marge und den europäischen Ausbau konzentrieren, sagte Graf.

    Kritik und Forderungen an die Politik

    Hoffnung auf mehr Fairness seitens Shein hat dagegen der Handelsverband Deutschland (HDE). Bisher sei dies im Wettbewerb mit Shein nicht der Fall, sagte der stellvertretenden Hauptgeschäftsführer, Stephan Tromp. Das Unternehmen halte sich in vielen Fällen nicht an die hierzulande gültigen Regelungen.

    Tromp hält deshalb eine positive Auswirkung durch den Börsengang für möglich. "Denn mit der Notierung an der Börse erwarten die Anleger, dass alle Pflichten und Regeln eingehalten werden."

    Sheins Erfolgsmodell, das vielen Kunden Mode zu besonders niedrigen Preisen verfügbar macht, stößt schon länger auf Kritik. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht den Börsengang kritisch. "Das Ultra-Fast-Fashion-Geschäftsmodell auf Kosten von Umwelt und Gesundheit darf keine Zukunft haben - erst recht nicht an der Börse", sagte Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.

    Die Organisation fordert die Politik zum Handeln auf. "Bundesumweltminister Carsten Schneider muss das geplante Textilgesetz deshalb zu einem echten Anti-Fast-Fashion-Gesetz machen." Überproduktion, Ressourcenverschwendung und Geschäfte auf Kosten von Umwelt und Gesundheit dürften sich nicht länger rechnen.

    Schneider hatte im Frühjahr Eckpunkte für das Textilgesetz vorgestellt. Bekleidungshersteller sollen demnach künftig für Sammlung und Entsorgung auch finanziell geradestehen.

    Asiatische Plattformen auf dem Vormarsch

    Auf Shein verkaufte Kleidung ist zum Teil stark mit Chemikalien belastet, wie im Juni aus Untersuchungen des Bremer Umweltinstituts im Auftrag der DUH hervorging. 7 von 18 getesteten Kleidungsstücken verstießen demnach gegen EU-Grenzwerte.

    "Wir nehmen die von der DUH vorgebrachten Vorwürfe sehr ernst", erklärte Shein damals auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch andere Online-Billigplattformen fielen bei Tests negativ auf.

    Asiatische Shoppingplattformen gewannen in Deutschland zuletzt weiter an Bedeutung. Auf Anbieter wie Temu, Shein und AliExpress entfielen im zweiten Quartal nach Angaben des Branchenverbandes Bevh 5,3 Prozent der Onlinehandelsumsätze - ein Rekordwert.

    Zwischen April und Juni steigerten die Portale ihre Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 20 Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro./jon/DP/zb/tav/bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 15,65 auf Tradegate (01. September 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +14,15 %/+54,91 % bedeutet.





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