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    Körber AG / Körber erreicht Platin bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Körber erreicht Platin im EcoVadis-Rating 2026
    • Damit gehört Körber zu den besten ein Prozent
    • Emissionen sinken, Lieferketten werden gestärkt
    OTS - Körber AG / Körber erreicht Platin bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Körber erreicht Platin bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating 2026 (FOTO) Hamburg (ots) - Mit der vierten EcoVadis-Bewertung in Folge hat sich Körber erneut verbessert und nach Gold im Vorjahr nun Platin erreicht. Damit zählt der internationale Technologiekonzern zu den besten ein Prozent aller weltweit bewerteten Unternehmen.

    Körber wurde im Rahmen einer freiwilligen EcoVadis-Bewertung 2026 mit der Platin-Medaille für seine Nachhaltigkeitsleistung ausgezeichnet. Mit dem Sprung von Gold auf Platin unterstreicht der weltweit tätige Technologiekonzern seine kontinuierliche Weiterentwicklung im Nachhaltigkeitsmanagement. Sowohl im Gesamtscore als auch in allen vier bewerteten Einzelkategorien gehört Körber zu den besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen.

    "Die Platin-Auszeichnung ist ein großartiger gemeinsamer Erfolg vieler Teams bei Körber weltweit. Sie zeigt, mit wie viel Engagement, Verantwortung und Ausdauer Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen vorangebracht wird. Dass wir uns nach Gold im vergangenen Jahr nun noch einmal auf Platin steigern konnten, macht diese Anerkennung besonders wertvoll. Sie bestätigt unseren Anspruch, Nachhaltigkeit konsequent in unserem Geschäft zu verankern und ihre Wirkung messbar zu machen", sagt Michaela Thiel, Head of Sustainability bei Körber.

    EcoVadis ist eine der weltweit führenden Plattformen für Nachhaltigkeitsratings und bewertet Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Mit dem Platin-Status bestätigt Körber seine Position als verantwortungsbewusst handelndes Unternehmen mit hohen Standards in allen wesentlichen Nachhaltigkeitsdimensionen. Gleichzeitig gewinnt das Rating auch für Kunden und Geschäftspartner weiter an Bedeutung, da hohe Nachhaltigkeitsstandards in Ausschreibungen und Lieferketten zunehmend vorausgesetzt werden.

    Die im EcoVadis-Rating bestätigten Fortschritte spiegeln sich auch in den aktuellen Entwicklungen der drei ESG-Dimensionen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung wider, die auch im Körber Nachhaltigkeitsbericht 2025
    (https://www.koerber.com/de/ueber-uns/nachhaltigkeit/2025) dokumentiert sind:

    1. Umwelt : Körber hat seine Treibhausgasemissionen über die Scopes 1, 2 und 3 hinweg im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 14 Prozent reduziert. Zudem hat das Unternehmen 2025 erstmals den CO2e-Fußabdruck aller an Kunden ausgelieferten Maschinen im Geschäftsfeld Technologies berechnet. Damit schafft Körber mehr Transparenz über die materialbasierten Emissionen seiner Produkte und eine wichtige Grundlage für künftige Verbesserungen. Mit der Einführung der Salesforce Net Zero Cloud wurde außerdem die Datengrundlage für die Erfassung und Auswertung von Nachhaltigkeitskennzahlen weiter gestärkt. Diese Fortschritte unterstützen Körber, sein 'Net Zero'-Ziel entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 zu erreichen. 2. Soziales : Auch im sozialen Bereich hat Körber seine Verantwortung weiter ausgebaut. Gemeinsam mit Lieferanten wurden 2025 insgesamt 314 Entwicklungspläne zur Verringerung von Menschenrechts- und ESG-Risiken aufgesetzt, 83 davon bereits erfolgreich abgeschlossen. Ergänzend stärkt eine neue konzernweite Richtlinie zu Gesundheit und Arbeitssicherheit an unseren Standorten sichere und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen weltweit. 3. Governance: Im Bereich verantwortungsvolle Unternehmensführung hat Körber seine Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit weiter gestärkt. Mehr als 90 Prozent der IT-Infrastruktur werden rund um die Uhr vom Cyber Defense Center überwacht, geschäftskritische Bereiche sind vollständig eingeschlossen. So können Bedrohungen früh erkannt, Vorfälle schnell eingedämmt und Risiken nachhaltig reduziert werden. Zusätzlich wurde Körber 2026 erneut mit Platin im CyberVadis-Rating (https://www.koerber.com/de/ueber-uns/news-und-presse/cyber vadis-platin-rating-2026) ausgezeichnet - ein weiterer Beleg für hohe Standards in Informationssicherheit und Cyberresilienz.

    "Die Platin-Auszeichnung durch EcoVadis ist für Körber weit mehr als ein externes Gütesiegel. Sie unterstreicht, dass Nachhaltigkeit im Unternehmen strategisch verankert ist und im täglichen Handeln unserer Teams weltweit konkret umgesetzt wird", betont Michaela Thiel.

    Über Körber

    Körber ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern für intelligente Produktions- und Supply-Chain-Lösungen. Als zuverlässiger Innovationspartner setzt Körber unternehmerisches Denken in Erfolg für seine Kunden um und bietet führende Technologien, die den nächsten Schritt ermöglichen - von der End-to-End-Pharmaproduktion, über moderne Supply-Chain-Lösungen bis hin zu Hightech-Maschinen und -Prozessanlagen. Körber verbindet fundiertes Fachwissen mit integrierter Hardware und Software sowie digitalen Serviceleistungen, um Kunden dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen.

    Weitere Informationen unter https://www.koerber.com/en/

    Pressekontakt:

    Jörg Hermes
    Head of Public Relations & Public Affairs
    T +49 40 21107 236
    mailto:joerg.hermes@koerber.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6343457 OTS: Körber AG





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