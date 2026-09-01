OTS
Körber AG / Körber erreicht Platin bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating ...
- Körber erreicht Platin im EcoVadis-Rating 2026
- Damit gehört Körber zu den besten ein Prozent
- Emissionen sinken, Lieferketten werden gestärkt
Körber erreicht Platin bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating 2026 (FOTO) Hamburg (ots) - Mit der vierten EcoVadis-Bewertung in Folge hat sich Körber erneut verbessert und nach Gold im Vorjahr nun
Platin erreicht. Damit zählt der internationale Technologiekonzern zu den besten ein Prozent aller weltweit bewerteten Unternehmen.
Körber wurde im Rahmen einer freiwilligen EcoVadis-Bewertung 2026 mit der Platin-Medaille für seine Nachhaltigkeitsleistung ausgezeichnet. Mit dem Sprung von Gold auf Platin unterstreicht der
weltweit tätige Technologiekonzern seine kontinuierliche Weiterentwicklung im Nachhaltigkeitsmanagement. Sowohl im Gesamtscore als auch in allen vier bewerteten Einzelkategorien gehört Körber zu
den besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen.
"Die Platin-Auszeichnung ist ein großartiger gemeinsamer Erfolg vieler Teams bei Körber weltweit. Sie zeigt, mit wie viel Engagement, Verantwortung und Ausdauer Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen vorangebracht wird. Dass wir uns nach Gold im vergangenen Jahr nun noch einmal auf Platin steigern konnten, macht diese Anerkennung besonders wertvoll. Sie bestätigt unseren Anspruch, Nachhaltigkeit konsequent in unserem Geschäft zu verankern und ihre Wirkung messbar zu machen", sagt Michaela Thiel, Head of Sustainability bei Körber.
EcoVadis ist eine der weltweit führenden Plattformen für Nachhaltigkeitsratings und bewertet Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.
Mit dem Platin-Status bestätigt Körber seine Position als verantwortungsbewusst handelndes Unternehmen mit hohen Standards in allen wesentlichen Nachhaltigkeitsdimensionen. Gleichzeitig gewinnt das
Rating auch für Kunden und Geschäftspartner weiter an Bedeutung, da hohe Nachhaltigkeitsstandards in Ausschreibungen und Lieferketten zunehmend vorausgesetzt werden.
Die im EcoVadis-Rating bestätigten Fortschritte spiegeln sich auch in den aktuellen Entwicklungen der drei ESG-Dimensionen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung wider, die
auch im Körber Nachhaltigkeitsbericht 2025
(https://www.koerber.com/de/ueber-uns/nachhaltigkeit/2025) dokumentiert sind:
1. Umwelt : Körber hat seine Treibhausgasemissionen über die Scopes 1, 2 und 3 hinweg im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 14 Prozent reduziert. Zudem hat das Unternehmen 2025 erstmals den CO2e-Fußabdruck aller an Kunden ausgelieferten Maschinen im Geschäftsfeld Technologies berechnet. Damit schafft Körber mehr Transparenz über die materialbasierten Emissionen seiner Produkte und eine wichtige Grundlage für künftige Verbesserungen. Mit der Einführung der Salesforce Net Zero Cloud wurde außerdem die Datengrundlage für die Erfassung und Auswertung von Nachhaltigkeitskennzahlen weiter gestärkt. Diese Fortschritte unterstützen Körber, sein 'Net Zero'-Ziel entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 zu erreichen. 2. Soziales : Auch im sozialen Bereich hat Körber seine Verantwortung weiter ausgebaut. Gemeinsam mit Lieferanten wurden 2025 insgesamt 314 Entwicklungspläne zur Verringerung von Menschenrechts- und ESG-Risiken aufgesetzt, 83 davon bereits erfolgreich abgeschlossen. Ergänzend stärkt eine neue konzernweite Richtlinie zu Gesundheit und Arbeitssicherheit an unseren Standorten sichere und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen weltweit. 3. Governance: Im Bereich verantwortungsvolle Unternehmensführung hat Körber seine Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit weiter gestärkt. Mehr als 90 Prozent der IT-Infrastruktur werden rund um die Uhr vom Cyber Defense Center überwacht, geschäftskritische Bereiche sind vollständig eingeschlossen. So können Bedrohungen früh erkannt, Vorfälle schnell eingedämmt und Risiken nachhaltig reduziert werden. Zusätzlich wurde Körber 2026 erneut mit Platin im CyberVadis-Rating (https://www.koerber.com/de/ueber-uns/news-und-presse/cyber vadis-platin-rating-2026) ausgezeichnet - ein weiterer Beleg für hohe Standards in Informationssicherheit und Cyberresilienz.
"Die Platin-Auszeichnung durch EcoVadis ist für Körber weit mehr als ein externes Gütesiegel. Sie unterstreicht, dass Nachhaltigkeit im Unternehmen strategisch verankert ist und im täglichen
Handeln unserer Teams weltweit konkret umgesetzt wird", betont Michaela Thiel.
Über Körber
Körber ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern für intelligente Produktions- und Supply-Chain-Lösungen. Als zuverlässiger Innovationspartner setzt Körber unternehmerisches Denken in Erfolg für seine Kunden um und bietet führende Technologien, die den nächsten Schritt ermöglichen - von der End-to-End-Pharmaproduktion, über moderne Supply-Chain-Lösungen bis hin zu Hightech-Maschinen und -Prozessanlagen. Körber verbindet fundiertes Fachwissen mit integrierter Hardware und Software sowie digitalen Serviceleistungen, um Kunden dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen.
Weitere Informationen unter https://www.koerber.com/en/
Pressekontakt:
Jörg Hermes
Head of Public Relations & Public Affairs
T +49 40 21107 236
mailto:joerg.hermes@koerber.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6343457 OTS: Körber AG
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gold: Kurzfristiger Zinsdruck, langfristig starke strukturelle Nachfrage
Bei Gold sollte man aktuell zwei Ebenen klar trennen.
Kurzfristig bestimmen US-Zinsen, Realrenditen, Dollar, Futures und gehebelte Positionen den Preis.
Langfristig wird die Nachfrage der Zentralbanken immer wichtiger.
China kauft weiter Gold, aber das Thema ist längst größer als China oder BRICS. Auch Polen, Uzbekistan, Kasachstan, Tschechien, Singapur und andere Länder haben ihre Reserven erhöht.
Die treffendere Aussage lautet deshalb nicht:
„BRICS kauft Gold.“
Sondern:
Zentralbanken diversifizieren ihre Reserven und reduzieren schrittweise ihre einseitige Abhängigkeit von bestimmten Währungen und Finanzsystemen.
Der entscheidende Vorteil von Gold:
Physisches Gold ist niemandes Verbindlichkeit.
Eine Staatsanleihe ist eine Forderung gegenüber einem Staat, Bankguthaben liegen innerhalb eines Finanzsystems. Gold im eigenen Tresor besitzt dieses Gegenparteirisiko nicht.
Genau deshalb wird Gold zunehmend zu einer Art strategischer Reserveversicherung.
Die Zentralbankumfrage des World Gold Council 2026 passt dazu: Eine große Mehrheit erwartet weiter steigende Goldbestände, viele Zentralbanken wollen selbst zukaufen und gleichzeitig wird mit einem langfristig geringeren Dollaranteil an den Reserven gerechnet.
Das bedeutet allerdings nicht, dass der Dollar unmittelbar ersetzt wird. Der Dollar bleibt die wichtigste Reservewährung.
Realistischer ist:
Dollar und Euro bleiben – Gold wird als zusätzliche Absicherung stärker gewichtet.
Warum kann Gold trotzdem 3 % fallen?
Weil Zentralbanken nicht den kurzfristigen Preis bestimmen.
Kurzfristig läuft der Markt eher über:
höhere Zinserwartungen → höhere US-Renditen → stärkerer Dollar → Long-Positionen werden reduziert → Stops werden ausgelöst → Abverkauf verstärkt sich
Zentralbanken kaufen dagegen über Monate und Jahre. Sie können größere Rückgänge nutzen, verhindern sie aber nicht.
Deshalb wirken derzeit zwei Kräfte gegeneinander:
Kurzfristig negativ:
höhere Zinsen
→ stärkerer Dollar
→ höhere Opportunitätskosten von Gold.
Langfristig positiv:
hohe Staatsverschuldung
- geopolitische Fragmentierung
- Reserve-Diversifikation
- Zentralbankkäufe
- → Gold wird als strategisches Reserveasset wichtiger.
Darin steckt auch ein gewisses Paradoxon:
Hohe US-Zinsen können Gold kurzfristig drücken. Je länger sie hoch bleiben, desto stärker steigt gleichzeitig der Zinsaufwand der USA – was langfristig wiederum ein Argument für Gold ist.
Technisch
Eine weitere Korrektur wäre deshalb kein Widerspruch zur langfristigen Goldthese.
Wichtige Bereiche:
4.424–4.430 USD – erste Prüfung
4.364 USD – größere, aber noch normale Korrektur
4.310 USD – deutlicher technischer Schaden
4.207 USD – hier müsste man die übergeordnete These ernsthafter überprüfen
Auf der Oberseite:
4.480/4.505 USD – erste Entlastung
4.540 USD – Rebound etabliert sich
4.580 USD – großer Teil des Schadens repariert
4.632 USD – wieder deutlich konstruktiver
Besonders interessant wäre ein Rückgang Richtung 4.400/4.350 USD, wenn dort sichtbar wird, dass Zentralbanken, ETFs und längerfristige Anleger die Verkäufe absorbieren.
Fazit
Für kurzfristigen Druck auf Gold gibt es einen klaren Grund:
höhere Zinserwartungen und ein stärkerer Dollar.
Für einen neuen langfristigen Gold-Bärenmarkt sehe ich daraus aber noch keinen überzeugenden fundamentalen Grund.
Im Gegenteil:
Gold entwickelt sich zunehmend vom normalen Investment zu einem strategischen Reserve- und geopolitischen Versicherungsasset.
Das schützt nicht vor scharfen Korrekturen – könnte aber erklären, warum größere Rückgänge langfristig immer wieder Käufer finden.
Dazu passend auch der Tweet: