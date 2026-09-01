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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Ziel für GFT Technologies auf 30 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt GFT-Kursziel auf 30 Euro an
    • Einstufung für GFT Technologies bleibt auf Buy
    • Deutsche-Bank-Vertrag gilt als positiver Trigger
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für GFT Technologies auf 30 Euro - 'Buy'
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vertrag mit der Deutschen Bank sei ein positiver Trigger und mögliches Vorbild für ähnliche Deals, schrieb Wolfgang Specht am Freitag./rob/ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    GFT Technologies

    +5,15 %
    +19,25 %
    +17,43 %
    +21,95 %
    +52,78 %
    -2,08 %
    -13,31 %
    +29,29 %
    +60,93 %
    ISIN:DE0005800601WKN:580060
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie

    Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,15 % und einem Kurs von 26,55 auf Tradegate (01. September 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    GFT Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -9,60 %/+20,53 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 30 Euro



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