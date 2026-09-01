ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für RWE auf 75 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt RWE-Kursziel von 68 auf 75 Euro an
- Einstufung bleibt auf „Buy“ bestehen
- RWE bietet bis in die 2030er zweistelliges Potenzial
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 68 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anlayst Ahmed Farman setzt mit dem höchsten Kursziel am Markt auf immer bessere Langfristaussichten der Essener, wie er am Montag schrieb. RWE sei eine der attraktivsten Wachstumsstorys der Branche mit einem prozentual durchschnittlich zweistelligen Ergebnispotenzial per anno bis in die frühen 2030er Jahre./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 59,22 auf Tradegate (01. September 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der RWE Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 75,00Euro was eine Bandbreite von +10,09 %/+27,03 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 75 Euro
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